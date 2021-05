T L’Emission avec Elisabeth Moreno, Anthony Babkine et Dominique du Paty

Valoriser la diversité en entreprise est plus que jamais une nécessité. Une richesse qui à bien des égards constitue un vrai levier de croissance. Cette égalité des chances, ce droit à la différence à talent égal, de plus en plus d’entreprises s’engagent à les faire respecter. Des liens forts se créent avec les associations et collectifs qui défendent partout en France les valeurs d’une société plus inclusive. Comment accélérer cette transformation sociétale ? Réponses en vidéo avec Elisabeth Moreno, Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Egalité des chances, Dominique du Paty, fondatrice et dirigeante d’Handiréseau et Anthony Babkine, président et cofondateur de Diversidays.

latribune.fr 25 Mai 2021, 16:42 1 mn