Actual Leader Group adopte le concept américain d’Holberton School pour accélérer la formation aux métiers du numérique

Une formation, un emploi dans les métiers du digital...c'est la promesse faite par le groupe d'intérim et de formation Actual Leader Group (430 agences en Europe - 2100 personnes) qui vient de signer un accord de licence avec l'école américaine Holberton School, spécialisée dans les métiers de l'informatique.

Pourquoi américaine ? « Parce que ce concept permet un apprentissage rapide des technologies utilisées dans les métiers d'aujourd'hui et de demain et non sur ceux d'hier. Ce type de formation habituellement dispensée en trois ou quatre ans est ici concentré en douze ou dix-huit mois. Grâce au développement d'une plateforme intégrant l'Intelligence Artificielle, cette formation permet d'être agile et réactif dans un monde où tout bouge, tout s'accélère et change très vite », explique Samuel Tual, Pdg d'Actual Leader Group.

85% des métiers de 2030 n'existent pas

« Or, aujourd'hui, en France, dans le secteur du numérique, 70% des postes ne sont pas pourvus par manque de compétences et 85% des métiers de 2030 n'existent pas actuellement. Il y a forcément un enjeu de formation et d'adaptation des compétences pour résoudre la problématique du chômage et de l'accès à l'emploi. La situation est devenue extrêmement tendue et le phénomène s'accélère avec la pandémie où les entreprises prennent conscience qu'elles doivent réinventer leur modèle et se moderniser...», souligne le patron d'Actual Leader Group et président du Medef Pays de la Loire, convaincu par le concept d'Holberton School découvert lors d'une Learning Expédition dans la Silicon Valley.

Une forme d'éducation inédite, basée sur le « peer-learning »- le collaboratif- et l'apprentissage par projet, ouverte sans limite d'âge, sans...