Cyberattaques : « La menace est très forte en Centre-Val de Loire » (Baptiste Chapuis, mission numérique)

La région Centre-Val de Loire vient de signer avec l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) la création d'un nouveau service de réponse aux incidents de cybersécurité. Sous l'acronyme anglais CSIRT (Computer Security Incident Response Team), ce dispositif équipé d'un numéro d'urgence sera destiné prioritairement aux entreprises et aux collectivités locales du territoire. Il proposera une assistance fondée en premier lieu sur la qualification de la cyberattaque. En second lieu, le CSIRT régional sera en mesure de préconiser une liste de sociétés expertes en matière de sécurité informatiques, prêtes à intervenir dans des délais rapprochés. 27 structures sur le territoire ont d'ores et déjà été référencées et labellisées par la région, à l'instar d'Orol Cyber Solutions à Bourges dans le Cher, ainsi que d'Orange Business à Orléans dans le Loiret et à Tours en Indre et Loire. Enfin, le dispositif permettra d'épauler les victimes concernant les démarches règlementaires indispensables, notamment le dépôt d'une plainte auprès de la gendarmerie ou de la police.

« Contrairement aux 14 plus grands établissements publics en région (préfectures, hôpitaux, administrations, etc), qui bénéficient d'un support direct par l'ANSSI, les structures intermédiaires privées et publiques en étaient jusqu'à présent dépourvus, indique le délégué de l'agence en Centre-Val de Loire, Jean-Manuel Gaget. Le CSIRT régional vient ainsi combler les trous dans la raquette en cas de cyberattaques notamment contre les PME et les ETI ». Comme les collectivités intermédiaires, elles seraient les plus exposées dans un contexte « où la menace est très forte en Centre-Val de Loire dont ni le tissu économique ni les collectivités ne sont préparées à ce type d'intrusions, confirme Baptiste Chapuis, directeur de mission numérique de la région. L'exemple récent de la cyberattaque qui a paralysé pendant deux mois à l'automne 2022 le conseil départemental d'Indre et Loire en témoigne ». S'il n'existe pas de quantification précise, ce que permettra également de réaliser le CSIRT, les incidents portés jusqu'à présent à la connaissance de l'ANSSI concerneraient pour les deux tiers les entreprises et pour un tiers les collectivités locales en Centre-Val de Loire.

Territoire de confiance et filière numériques

Cinquième région de l'Hexagone, après la Normandie, la Bourgogne Franche Comté, le Grand Est et l'Occitanie, à signer avec l'ANSSI une convention de mise en place d'un CSIRT régional, le Centre-Val de Loire bénéficiera dans ce cadre d'une subvention d'un million d'euros sur trois ans. Objectif, assurer en partie les dépenses de fonctionnement et de mise en place de la cellule qui sera opérationnelle courant 2023. Composée de trois à cinq collaborateurs, elle sera pilotée par un directeur, Victor Emmanuel De Sa, un ex-hacker « éthique » également recruté par la collectivité régionale. Tous bénéficieront d'une formation assurée par le Centre de réponse à incident cyber gouvernemental (CERT-FR).

Le futur maillage de l'Hexagone en territoires de confiance numérique via 12 CSIRT au total sera en principe achevé et opérationnel d'ici fin 2023. Inscrit dans le cadre du plan d'investissement France 2030 via une enveloppe totale de 176 millions d'euros confiée à l'ANSSI, il doit également contribuer à renforcer sensiblement les filières numériques présentes dans chaque région. En Centre-Val de Loire, l'agence de développement économique régionale Dev'up est ainsi chargée d'accompagner, parallèlement à l'ouverture du CSIRT, la montée en puissance du réseau de prestataires de cybersécurité. A la clé, un rôle de facilitateur, notamment en termes de ressources humaines disponibles sur le territoire, le frein principal au développement de ces sociétés spécialisées.