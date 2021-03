Dans la tech, "un travail de longue haleine" pour féminiser les startups et les fonds

LA TRIBUNE - Le baromètre 2021 montre un quasi statu-quo dans le financement des startups dirigées par des femmes. En revanche il y a une petite progression de la mixité dans la création de startups. Y voyez-vous un mouvement de fond ?

DEBORAH LOYE - En 2020 la part des startups fondées par des femmes ou une équipe mixte est de 21%, soit 4 points de plus que l'an dernier. Cette progression non négligeable est d'ailleurs fortement tirée par les équipes mixtes. C'est un signal très positif, qui montre que les femmes sont bien là, contrairement à ce que certains disent, et qu'elles hésitent de moins en moins à monter leur startup. Même s'il faudra le vérifier les prochaines années, je vois dans cette accélération une tendance de fond. Depuis deux ans, l'écosystème français prend véritablement conscience de la sous-représentation des femmes dans la tech. Les nombreuses opérations de sensibilisation à l'entrepreneuriat féminin, menées par Sista et d'autres acteurs, ainsi que le fait de mobiliser les investisseurs sur le sujet, commencent à porter leurs fruits en cassant quelques plafonds de verre et en incitant davantage de femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat.

