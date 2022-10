La Pâtisserie Numérique, cette startup normande qui permet d'imprimer les gâteaux en 3D

On connaissait les steacks imprimés en 3D, voici venir les gâteaux. Fondée par une ex-dirigeante de Sculpteo, la startup La Pâtisserie Numérique propose aux artisans de s’affranchir des moules en recourant à l’impression 3D pour fabriquer des fonds de tarte et des biscuits. À l’arrivée, un gain de temps et des formes étonnantes impossibles à façonner par la main de l’homme. Gadget ? Pas si sûr.