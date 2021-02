Droits TV : le foot français s’embourbe dans la crise

Le foot français se cherche encore, désespérément, un nouveau diffuseur. Après avoir récupéré les droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2 d'un Mediapro incapable d'honorer ses paiements, la Ligue de football professionnel (LFP) a organisé, dans l'urgence, un nouvel appel d'offres dans l'espoir de lui trouver un successeur. Et si possible à bon prix, pour éviter que les clubs, déjà minés par la crise du coronavirus, ne s'enfoncent davantage dans la crise. L'opération s'est soldée par un échec. Lundi soir, la LFP a dévoilé le résultat de l'appel d'offres: aucune des propositions reçues n'a fait l'affaire, d'un point de vue qualitatif et quantitatif. Si aucun...