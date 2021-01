Droits TV de la L1 : le bras de fer se poursuit entre Canal+ et la LFP

Le torchon brûle entre Canal+ et la Ligue de football professionnel (LFP). Cette dernière vient de lancer son nouvel appel d'offres concernant les droits délaissés par le diffuseur défaillant Mediapro. Le groupe sino-espagnol avait initialement raflé 80% des droits de la L1 et de la L2 ces prochaines années pour un montant record de plus de 800 millions d'euros par an, mais s'est révélé défaillant. Le problème, c'est que Canal+, sur lequel la LFP mise...