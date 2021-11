Télévision par Internet : Molotov se fait racheter par un américain en pleine croissance

Après plusieurs tentatives de rachat avortées ces dernières années, le français Molotov va finalement rejoindre le giron de l'américain FuboTV. Montant de l'opération, qui devrait être actée début 2022 : 190 millions de dollars, soit plus de 164 millions d'euros.

L'entreprise américaine, spécialisée dans le "live TV" -la télévision par Internet- comme Molotov, vient tout juste de dépasser la barre symbolique du million d'abonnés (uniquement américains) à son service. Au troisième trimestre, elle a réalisé plus de 156 millions de dollars de chiffre d'affaires, soit deux fois et demi de plus que l'année précédente. Ce montant provient à plus de 88% des abonnements et à 12% de la publicité. Reste que comme bon nombre de startups, elle accuse des pertes financières : 103 millions de dollars sur le trimestre, un montant toutefois trois fois moins important qu'en 2020.

Malgré sa croissance affolante, FuboTV est encore le petit poucet du secteur derrière Hulu With Live TV et YouTube TV, qui comptent tous les deux plus de 3 millions d'abonnés avec des offres similaires. Mais il essaie de se démarquer par ses offres autour du sport, sa verticale historique. Le directeur général de Molotov Jean-Marc Denoual va rester en place, et FuboTV espère s'appuyer sur la plateforme française pour conquérir le marché européen.

Fin de la galère pour Molotov

Cofondé en 2014 par des grands noms des médias -le créateur d'AlloCiné Jean-David Blanc, l'ex-président de Canal+ Pierre Lescure et l'ancien cadre de TF1 Jean-Marc Denoual- Molotov s'est lancé en 2016. Son objectif : regrouper sur une même application les flux des chaînes de télévision françaises, pour y avoir accès depuis n'importe quelle surface.

Les utilisateurs peuvent gratuitement regarder et enregistrer 36 chaînes françaises (dont la TNT). Un abonnement "Molotov Plus" à 3,99 euros par mois permet ensuite de débloquer l'accès à 44 chaînes supplémentaires, une offre de films, la possibilité de regarder les replays hors connexion ou encore de faire les enregistrements dans le cloud.

Malgré un lancement sous le feu des projecteurs alimenté par 32 millions d'euros d'investissements, Molotov n'a jamais trouvé de stabilité. Résultat, la startup a régulièrement été citée dans des rumeurs de rachats ou d'investissement ces dernières années. En 2018, Libération rapportait qu'un groupe constitué de France Télévisions, TF1 et M6, avait cherché à acquérir Molotov pour avoir une base sur laquelle construire le projet devenu Salto. Mais le montant de 100 millions d'euros demandé par les dirigeants de Molotov avait été jugé "déraisonnable", notamment à cause du modèle économique de la plateforme.

L'année suivante, en 2019, le groupe Altice de Patrick Drahi s'était très fortement rapproché de Molotov, mais là encore, les négociations n'avaient pas abouti. Après ces deux échecs et toujours en manque de liquidités, la plateforme s'était tournée vers Xavier Niel pour alimenter son plan de sauvetage, avait rapporté la Lettre A. Le fondateur d'Iliad avait misé 30 millions d'euros de sa poche, suivi par Idinvest et TDF, deux investisseurs historiques du groupe.

Comment transposer le modèle de FuboTV à Molotov ?

FuboTV, comme les autres plateformes de live TV américaines, ne propose pas d'abonnement en dessous des 65 dollars par mois. Pour ce prix, les utilisateurs ont accès à plus d'une centaine de chaînes sur trois appareils en simultanés, ainsi qu'à une capacité de stockage dans le cloud de 250 heures. Des options supplémentaires permettent d'agrandir le bouquet de chaînes et la capacité de stockage.

L'écart de prix entre l'offre de FuboTV et celle de Molotov, en partie liée au paysage télévisuel des deux pays, a de quoi interroger sur le modèle futur de la plateforme française. Aujourd'hui, Molotov revendique 17 millions d'inscrits, et affirme avoir plus de 200 000 abonnés en 2020 (un chiffre impossible à vérifier). Bref, la plateforme a du chemin à parcourir avant de devenir l'équivalent européen de sa maison-mère.