Précarité numérique : Emmaüs Connect collecte le matériel informatique des entreprises pour lui donner une seconde vie

Équiper des personnes dans le besoin, tout en recyclant le matériel informatique usagé des entreprises... c'est l'objectif d'Emmaüs Connect, qui a lancé cette semaine une nouvelle plateforme solidaire. Baptisé "LaCollecte.tech", le site vise à collecter les dons de matériels informatiques des entreprises pour pouvoir les reconditionner et les vendre à prix abordable à des personnes en précarité sociale et numérique. Le matériel recherché en priorité : les ordinateurs portables, les smartphones et les tablettes.

"Il s'agit de matériel informatique qui ne prend pas de place et peut facilement se déplacer", explique Marie Cohen-Skalli, co-directrice d'Emmaüs Connect.

Et de poursuivre : "Ce sont les principaux besoins identifiés pour accéder à une autonomie numérique pour les publics en situation de précarité que nous accompagnons (personnes à la rue, demandeurs d'emplois,...