Face à l'illectronisme, le Sénat demande un enveloppe d'un milliard d'euros

Encore trop méconnu et sous-estimé. L'illectronisme, qui consiste à ne pas savoir utiliser le numérique ou ne pas y avoir accès, touche pourtant 14 millions de Français, selon un rapport présenté jeudi par la mission d'information sur la lutte contre l'illectronisme du Sénat. Et près d'un Français sur deux ne serait pas à l'aise avec le numérique. Des chiffres trop élevés, qui placent pourtant l'Hexagone dans la moyenne européenne, selon la mission d'information lancée à l'initiative du groupe RDSE à majorité radicale.

Cette "fracture numérique générationnelle et sociale est un handicap dans une société toujours plus numérisée", dénonce en guise de préambule le rapport, qui formule 45 propositions pour l'inclusion numérique.

La mission d'information a été lancée avant la crise sanitaire du coronavirus et le confinement. Si pendant la pandémie le numérique a démontré tout son potentiel (télétravail, école à distance, téléconsultation, commerce en ligne...), il a aussi exacerbé les inégalités en la matière.

Or, maîtriser les outils numériques est de plus en plus nécessaire pour s'insérer sur le marché du travail (12% des demandeurs d'emploi ne les maîtrisent pas, selon le rapport) mais aussi accéder aux services publics. Le gouvernement a promis une dématérialisation à marche forcée de 100% des services publics à horizon 2022, ce qui "laisse sur le bord de la route 3 Français sur...