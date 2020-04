Covid-19  : Bouygues Telecom prête main-forte au monde de la santé

Avec la crise du Covid-19, les troupes de la branche « Entreprises » de Bouygues Telecom restent mobilisées. Habitué à ferrailler, en temps normal, avec ses rivaux Orange et SFR, le numéro trois des télécoms professionnelles a désormais d'autres priorités. Depuis le début de l'épidémie et du confinement, il doit répondre aux besoins urgents de connectivité des entreprises, dont beaucoup ont basculé en télétravail. Mais un domaine, en particulier, focalise l'attention de l'opérateur : celui de la santé.

Les télécoms sont plus que jamais cruciales au bon fonctionnement des hôpitaux et des Ehpad. Pas question qu'une longue panne entrave leur activité. « Au début de l'épidémie, nous nous sommes assurés que les sites hospitaliers dont nous assurons la téléphonie fixe et les réseaux de données soient priorisés dans toute la chaîne de production et de traitement des incidents », explique François Treuil, le directeur général de la branche « Entreprises » de Bouygues Telecom. Concrètement, ces acteurs bénéficient tous d'un service technique « premium », même s'ils n'y ont pas souscrit. En cas de problème, ils peuvent compter sur une garantie de temps de rétablissement (GTR) des plus...