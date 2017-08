Les maires réclament "une nouvelle politique de la ville"

Des maires de tous bords politiques signent dans Le Journal du Dimanche une tribune réclamant "une nouvelle politique de la ville" et déplorant une réduction supplémentaire de crédits, alors que "de nombreuses villes sont au bord de l'épuisement".

Des subsides publics en baisse

La politique de la ville "vient encore de subir une baisse de budget significative", dénoncent les signataires, alors que le gouvernement a annulé des crédits de l'Etat destinés aux collectivités territoriales pour 2017 pour un montant d'environ 300 millions d'euros. "Une réduction de 11% après celle de 10% enregistrée entre 2012 et 2014, soit plus de 80 millions d'euros de moins pour agir".

"Aujourd'hui, de nombreuses villes sont au bord de l'épuisement. Elles connaissent des difficultés sociales immenses et sans solutions", affirment-ils, mettant en garde contre une menace "d'explosion à tout moment".

"Une nouvelle ère de la politique de la ville doit s'ouvrir, elle est vitale. C'est ici que réside l'état d'urgence", plaident-ils.

Les élus réclament "dès la rentrée un Grenelle de la fraternité dans les quartiers, regroupant acteurs, experts, collectivités, grands leaders associatifs, monde scolaire, entreprises engagées..."

"Redonnons de la fierté à leurs habitants", exhortent-ils, appelant les entreprises à "se mobiliser pour recruter différemment". Ils appellent aussi à soutenir les femmes isolées, "surreprésentées dans les quartiers de zones urbaines sensibles", et qui "se démènent pour tenter d'éduquer leurs enfants et survivre".

Inquiétude autour de l'échec scolaire

Ils appellent enfin de leurs voeux "des mesures ambitieuses, comme les internats d'excellence", face aux "chiffres trop importants de jeunes sortant du système scolaire sans diplôme et de plus en plus tôt".

La tribune est signée par Jean-Philippe Acensi, président de Bleu Blanc Zèbre (mouvement citoyen), Stéphane Gatignon, maire (Ecologiste!) de Sevran, Michel Heinrich, maire (LR) d'Epinal, Marie-Claude Jarrot, maire (LR) de Montceau-les-Mines, Frédéric Leturque, maire (UDI) d'Arras, Thierry Mandon, ancien secrétaire d'Etat à la Recherche et l'Enseignement supérieur, Gilles Leproust, maire (PC-FG) d'Allones, et Thierry Philip, maire (PS) du 3e arrondissement de Lyon.

(Avec AFP)