Cybersécurité : le nouveau campus Bretagne Cyber Alliance veut fédérer les entreprises de la filière

En matière de cybersécurité, l'effort national déployé avec la création du Campus Cyber à La Défense en 2022 vise aussi à mobiliser l'ensemble des régions au sein d'un réseau visant à renforcer les écosystèmes locaux. Après ceux des Hauts-de-France et de la Nouvelle Aquitaine et avant les campus du Centre-Val de Loire, de l'Occitanie et de la Région Sud, la Bretagne a lancé le 25 avril à Lannion, bastion des télécoms et de la 5G souveraine, sa propre Bretagne Cyber Alliance.

Conçu comme un « espace de coopération », de mise en réseau pour « décupler les opportunités de marché », ce campus régional, présidé par le conseiller régional en charge du numérique et de la cybersécurité, Jérôme Tré-Hardy, se fixe l'objectif de fédérer, de former et de diffuser la culture cyber.

Lire aussiCyberattaques : avec le Breizh Cyber et mon-compte.bzh, la Bretagne veut sécuriser entreprises et particuliers

Sur le plan opérationnel, il sera piloté par Tiphaine Leduc, en qualité de coordinatrice générale pour le compte de Bretagne Développement Innovation, l'agence économique bretonne.

160 entreprises, 8.000 emplois, six collectivités

« La Bretagne est une terre de cyber et Bretagne Cyber Alliance marque une volonté collective d'agir pour le développement d'une filière régionale majeure », fait valoir Loïg Chesnais-Girard, le président de la Région, qui voit son territoire en « leader européen ».

« Ici, pas de grand bâtiment centralisé : le modèle breton se veut collectif et agile, fondé sur l'union de la Région, des territoires et d'un grand nombre d'acteurs du secteur (entreprises, chercheurs, acteurs étatiques) » ajoute-t-il.

En conséquence, plusieurs bâtiments labellisés « Bretagne Cyber Alliance » seront répartis dans toute la Bretagne. Ils serviront de base arrière à un écosystème local déployé autour de la cybersécurité civile et militaire.

À ce jour, le nouveau campus fédère 160 entreprises pour 8.000 emplois ainsi que 3.500 étudiants et six collectivités. Compétente en matière de formation et d'aides économiques, la Région Bretagne agit aux côtés des métropoles et agglomérations de Brest, Lannion, Lorient, Rennes et Vannes dont la stratégie cyber est orientée vers des sujets spécifiques : réseaux et communication à Lannion, smart city et confiance numérique à Rennes, maritimité et santé à Brest, territoires intelligents et durables à Lorient. Vannes Agglomération prépare pour sa part la création en 2025 d'un campus universitaire Datascience et cybersécurité de 1.000 étudiants.

Féminisation et transfert d'innovation

Cette diversité d'usages et d'expérimentation ainsi que les offres d'emploi du campus seront mises en avant sur un portail Internet dont la mise en ligne est prévue pour septembre 2024. « Notre enjeu est de créer de l'emploi » plaident les élus régionaux.

Concrètement, la nouvelle association défend quatre ambitions. Outre l'accompagnement de la croissance du secteur par l'accès aux financements, notamment européens et le développement des formations et compétences cyber, Bretagne Cyber Alliance entend faciliter le transfert d'innovations technologiques vers d'autres secteurs d'activité. Surtout, elle souhaite diffuser la culture et la compréhension de la cybersécurité dans la population, auprès des entreprises et auprès des jeunes, avec l'ambition de davantage féminiser la filière.