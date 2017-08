VIDEO La "Grande éclipse" solaire qui a rendu dingues les Américains

Eclipse solaire totale d'Ouest en Est aux Etats-Unis (Crédits : MARIO ANZUONI)

Best Of | La première éclipse totale en ce début de siècle a traversé les États-Unis le 21 août d'un océan à l'autre et a rendu dingues les Américains. Ils voulaient tous assister un des phénomènes les plus rares du cosmos.