A Londres, la Bourse réalise une première séance d'après-Brexit en fanfare

Si certains pouvaient craindre un ralentissement de la seconde place boursière mondiale à la suite du Brexit, l'indice phare de la City n'y a rien laissé paraître ce lundi 4 janvier. « Le FTSE-100 entame 2021 avec style et un gain impressionnant de 3% », note ainsi Joshua Mahony, analyste chez IG. À 14H30 GMT, l'indice londonien prenait en effet 2,76% à 6.638,98 points, quelques heures après avoir bondi de plus de 3%. Dans le même temps, le CAC 40 engrangeait également une croissance solide, mais à +1,75%.

Selon l'expert, « le Brexit a été finalement réalisé et il y a peu de signes montrant de quelconques difficultés ce qui atténue les craintes ». Pour rappel, le pays a officiellement quitté l'UE le 1er janvier au terme d'une période de transition de 11 mois et quelques jours après avoir conclu un accord de libre-échange avec son principal partenaire commercial. « L'accord se concentre sur les biens plus que sur les services, ce qui signifie qu'il faudra du temps avant de mesurer l'impact de la séparation sur les perspectives de croissance », prévient l'expert.

Les vaccins comme sources d'espoir

Les marchés étaient également soutenus en ce début d'année par les campagnes de vaccination dans le monde qui font espérer un retour à la normale prochainement, malgré la flambée des cas de contaminations.

« Les investisseurs pensent clairement que le vaccin va permettre une forte reprise, peut-être après un premier trimestre difficile », note Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

Le Royaume-Uni est devenu lundi le premier pays à administrer à sa population le vaccin développé par le laboratoire britannique AstraZeneca et l'université d'Oxford.

Secteur minier, pétrolières et paris sportifs en hausse

Ces valeurs ont été encouragées par un indicateur chinois montrant que l'activité manufacturière est solide en Chine, premier importateur au monde de métaux. Elles profitaient également de la baisse du dollar qui soutient les cours. BHP prenait 5,45% à 2.030,00 pence et Rio Tinto 5,80% à 5.787,00 pence.

En parallèle, le secteur pétrolier était recherché alors que les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs partenaires, emmenés par l'Arabie saoudite et la Russie, se retrouvent par visioconférence pour arrêter la quantité de brut à remettre sur le marché mondial le mois prochain. BP gagnait ainsi 3,22% à 263,00 pence et Royal Dutch Shell (action "B") 2,48% à 1.290,61 pence.

Enfin, le groupe britannique de paris sportifs et jeux d'argent, propriétaire de la populaire enseigne Ladbrokes, a refusé une proposition de rachat à 8 milliards de livres (8,86 milliards d'euros environ) émise par le géant américain des casinos MGM. Il a de ce fait enregistré une hausse de +26,67% à 1.435,83 pence.

(Avec AFP)