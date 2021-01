La City de Londres, encore loin devant Paris malgré le Brexit

Avec 45% de ses exportations vers le Vieux continent, les économistes s'accordent à dire que l'impact économique du Brexit sur le Royaume-Uni sera conséquent. La City va-t-elle aussi payer le prix de cette sortie comme le redoutent des analystes ? Face à cette défiance et au risque de perte d'attractivité, la première place mondiale sur les devises en 2019, selon la Banque des Règlements Internationaux (BRI), entend réagir rapidement. Fin décembre, Rishi Sunak, le ministre britannique de la Finance a martelé que le Brexit est l'occasion pour Londres de repenser son offre de services financiers pour ainsi tenter de rassurer fonds d'investissements et...