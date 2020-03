Après les annonces de Donald Trump, la Bourse de Paris s'effondre

Nouveau plongeon sur les places boursières européennes, au lendemain de l'annonce par Donald Trump de la suspension pour trente jours de tous les voyages d'étrangers depuis l'Europe vers les Etats-Unis. Et de l'utilisation du terme de "pandémie" pour qualifier le nouveau coronavirus.

A 9h20, le CAC s'effondrait ainsi de 5,5%. A 4.362 points, il évoluait à son plus bas niveau depuis 2016. A Francfort, le Dax baissait lui de 5,1%. Le Footsie londonien abandonnait 4,6%, alors que la Bourse de Milan cédait 2,6%. L'indice élargi Eurostoxx 600 perdait 4,9%

Plus tôt dans la journée, le Nikkei japonais avait laissé de 4,4% et le Kospi coréen avait reculé de 3,9%. La Bourse de Hong Kong avait perdu 3,7%, alors que celle de Shanghai avait baissé de 1,5%. A Wall Street, les marchés devraient aussi fortement reculer à l'ouverture.

Les acteurs de marché ont les yeux rivés sur les autorités politiques et monétaires, attendant une réponse coordonnée pour soutenir l'économie mondiale face à l'impact de l'épidémie de Covid-19. Ce jeudi, la réunion de la Banque centrale européenne et ses décisions seront particulièrement surveillées.

L'aérien pénalisé

"La question du jour est de savoir si la présidente de la BCE, Christine Lagarde, réussira à éteindre le feu qui s'est déclenché sur les marchés financiers", indique John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud. L'institution européenne devrait sortir jeudi un nouvel arsenal monétaire face à cette menace aussi inédite que difficile à évaluer.

D'autres banques centrales ont déjà commencé à réagir, à l'instar de la Banque d'Angleterre (BoE), qui a annoncé mercredi une réduction surprise de ses taux afin de soutenir l'économie britannique. La Réserve fédérale américaine avait fait de même une semaine plus tôt.

Du côté des valeurs, le secteur aérien subit de plein fouet les décisions de Donald Trump. Air France chutait de 14,1%, Lufthansa perdait 8,3% et IAG, la maison-mère de British Airways reculait de 8,3%. Et Norwegian plongeait de 17,8%. ADP laissait 13,3% et Airbus reculait de 7,7%. Dans le secteur du tourisme, AccorHotels cédait 11,5%

(Avec AFP)