Démarrage en fanfare des indices boursiers

Le Dow Jones a dépassé hier les 25.000 points, tous les indices américains ont inscrit de nouveaux records et les bourses européennes se sont envolées avec une hausse de 1.68% pour l'Eurostoxx 50 et de 1.55% pour le CAC qui veut s'attaquer à nouveau aux 5500 points. Rarement une année n'a démarré dans une telle ambiance d'optimisme, pour ne pas dire d'euphorie.

TOUT MONTE

Boostés par des nouvelles économiques qui se suivent et se ressemblent, pointant toutes vers une accélération économique, tous les marchés montent. Les indices bien sûr, mais on assiste depuis le début de l'année également à une envolée de l'or autour des 1320 dollars et du pétrole autour des 62 dollars sur le WTI et 68 dollars sur le brent. Autre grand gagnant de ce début d'année: l'euro qui frôle maintenant les 1.21 dollar.

L'OPTIMISME EN FRANCE

Selon un sondage réalisé pour les Échos, 61% des Français sont optimistes sur l'économie. Une hausse de 16% depuis les élections ! Un optimisme assez rare dans un pays réputé pour son pessimisme. Parallèlement, et c'est évidemment lié, la cote d'Emmanuel Macron remonte...

LA DETTE ALLEMANDE

Pour la première fois le cadran qui indique le montant de la dette allemande à Berlin part en arrière. La dette allemande baisse. Lentement mais sûrement. Et cette baisse pourrait s'accélérer avec l'amélioration des finances publiques, due aux réformes structurelles et la réduction des dépenses publiques, et due à la hausse des rentrées fiscales du fait de l'amélioration de l'économie. Une dette qui recule, un surplus budgétaire, ça fait rêver.

LE MIRACLE FRANÇAIS

Devinez quoi. En 2017 la France a connu moins de grèves qu'en 2016 ! 712 contre 801 en 2016 et 966 en 2015. Selon le site cestlagreve.fr (Fig Eco). C'est pas beau...

