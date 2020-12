La cryptomonnaie dépasse les 28.000 dollars pour la première fois, sur certaines plateformes. (Crédits : DADO RUVIC)

La doyenne des cryptomonnaies s'offre ce mercredi un nouveau record, atteignant un plus haut de plus de 28.000 dollars sur certaines plateformes. La plus célèbre des monnaies numériques décentralisée dépasse ainsi largement son exploit du 16 décembre où elle avait atteint plus de 20.000 dollars. Cependant, étant donné la hausse spectaculaire de décembre, une correction à la baisse est probable, selon Naeem Aslam, analyste chez Ava Trade.