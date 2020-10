Qui sont les utilisateurs de cryptomonnaies dans le monde ?

Alors que le Covid-19 fait exploser l'usage des moyens de paiement dématérialisés, les cryptomonnaies, qui ont prouvé leur solidité face au Covid-19, à l'image de leur cours de Bourse, attirent. Désormais, on compterait 100 millions d'individus dans le monde à détenir ces actifs numériques via la blockchain, ce grand registre partagé qui permet d'échanger de manière décentralisée, tracée et infalsifiable, selon des données de l'Université de Cambridge de septembre 2020. Mais où se situent ces nouveaux portefeuilles ? Qui sont leur propriétaire et pour quels usages quotidiens ? La question est complexe car, de par la nature décentralisée, il est plus difficile d'extraire une adresse, un montant envoyé ou reçu sur chaque "chaîne" de blocs émis pour un jeton numérique.

Or, en septembre, Chainalysis, une société privée spécialisée dans la blockchain, a publié une étude analysant l'activité des cryptomonnaies sur chaque plateforme d'échanges ainsi que la provenance géographique de leur trafic web. Tandis qu'on référence des milliers de monnaies, la société américaine a analysé les échanges de 30 cryptomonnaies (Bictoin, Litecoin, Ethereum, PAX...) pour établir un classement de 154 pays plus ou moins propices à l'adoption de ces monnaies. Parmi elle, la plus célèbre, le bitcoin, cette monnaie numérique créée en 2009 ayant atteint jusqu'à 20.000 dollars l'unité à son plus haut, est celle qui pèse le plus dans les échanges. « Plus de deux tiers des échanges de cryptomonnaies dans le monde sont en bitcoin », souligne Romain Saguy, chief revenue officer de la plateforme française...