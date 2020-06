Wall Street ouvre dans le rouge, pause ou inquiétude ?

Le verdict du Comité de politique monétaire de la Fed, qui se réunit ces mardi et mercredi, est attendu avec une certaine inquiétude par les marchés. En effet, les traders ont beaucoup profité du soutien apporté par la Banque centrale américaine, qui a injecté de l'argent massivement dans les circuits financiers depuis le début de la pandémie pour s'assurer du bon fonctionnement des marchés et faciliter les emprunts des entreprises. (Crédits : Reuters)

"Le marché n'a fait que grimper depuis le 23 mars", explique un analyste pour justifier cette baisse qui voit notamment les compagnies aériennes, après des les belles progressions des dernières séances, plonger de plus de 10%. Mais il y a peut-être aussi une appréhension quant à l'issue de la réunion du Comité de politique monétaire de la Fed qui débute aujourd'hui, après les injections massives de la Banque centrale américaine dans les circuits financiers pour soutenir les marchés et l'investissement au plus fort de la crise du Covid-19.