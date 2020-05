Après le bond de Wall Street, Paris casse la barre des 4.600 points, l'automobile et l'aérien exultent

(Crédits : Regis Duvignau)

Wall Street, dynamisée par la reprise de l'économie, a ouvert en forte hausse. L'annonce du dépôt de bilan du loueur de voitures Hertz vendredi et de celui de la principale compagnie aérienne d'Amérique latine, LATAM, lundi, n'ont pas spécialement entamé l'enthousiasme des investisseurs. En Europe, les Bourses de Londres et de Paris finissaient toutes deux en hausse, notamment le CAC 40 qui vient de casser la barre des 4.600 points, avec les secteurs de l'automobile et de l'aérien en pleine euphorie après les annonces de plans de soutien respectivement de 8 milliards d'euros (annonces de Macron ce soir) et de 123 milliards de dollars (Iata).