Audrey Crespo-Mara : « Je me sens solide et apaisée »

Vous l'entendez, cette musique aux notes entêtantes qui introduit le portrait d'un invité chaque dimanche dans le magazine Sept à huit sur TF1 ? Ce générique signé Arthur H, déclenchant depuis comme un « réflexe de Pavlov » et qui prête naturellement à la confidence... Au tour de l'intervieweuse de parler d'elle. Elle nous donne rendez-vous à l'Hôtel Particulier, à Montmartre. Là-bas, tout le monde la connaît, car avec son époux, Thierry Ardisson, elle aime y bruncher le dimanche. La journaliste diplômée de Sciences-Po, pourtant habituée des caméras et des interviews de grandes figures politiques, ne semble pas la plus à l'aise devant l'objectif de notre photographe. Une réminiscence de cette petite fille discrète et timide qu'elle a longtemps été ? « Raconte-moi des bêtises, n'importe laquelle, fais-moi rire », demande-t-elle à Sandrine, son amie maquilleuse. Audrey Crespo-Mara dégage une douceur indicible, un peu comme ces pin-up des tableaux de Jean-Gabriel Domergue, l'un des peintres préférés de son mari. Raison de plus pour creuser sa personnalité...

LA TRIBUNE DIMANCHE - D'où vient ce besoin d'écouter les autres ?

AUDREY CRESPO-MARA - Si Françoise Giroud et Anne Sinclair m'ont donné le goût de l'info, les interviews de Denise Glaser dans Discorama ont éveillé en moi cette fascination de plonger dans la vie de quelqu'un. Je trouvais cette femme tellement imprévisible et sensible. J'ai aussi eu la chance de grandir dans une famille très aimante, une bulle d'amour. Grâce à la sérénité que m'ont transmise mes parents, je me sens suffisamment solide et apaisée quand je suis face à des invités qui ont besoin de se confier. Dans les portraits de Sept à huit, j'aime passer du temps sur l'enfance, car elle détermine souvent toute une vie. En fonction de l'amour que vous avez reçu ou pas, des épreuves que vous avez traversées ou pas... Je remarque que beaucoup d'artistes ont manqué d'amour dans leur jeunesse. Pour combler ce manque, ils cherchent l'amour du public.

Y a-t-il des rencontres qui vous ont particulièrement bouleversée ?

Des tête-à-tête avec Robert Badinter, Simone Veil, Jean d'Ormesson, ça ne s'oublie pas. Et parmi les anonymes, il y a Stéphane Voirin [sa femme professeur a été tuée par un élève dans un lycée de Saint-Jean-de-Luz]. Je l'appelle « l'homme qui danse ». Ses pas de danse, que vous avez vus devant le cercueil de sa femme, reflètent la grâce de cet homme.

Quelles sont les personnalités les plus réfractaires aux confidences ?

Les politiques dans l'exercice du pouvoir. Souvent, ils ne sont qu'éléments de langage. Dans le « Portrait de la semaine », il faut un engagement personnel. Comme Gabriel Attal témoignant du harcèlement et de l'homophobie qu'il a subis quand il était enfant.

De quoi rêvait la petite Audrey dans sa chambre à Germigny-l'Évêque, en Seine-et-Marne ?

Je rêvais de danse. Mes quinze ans de danse classique m'ont appris la rigueur, la tenue, à sourire même dans l'effort ! En revanche, je n'ai jamais eu pour ambition d'en faire mon métier. Je n'étais pas assez douée, contrairement à ma mère qui n'a jamais pu réaliser son rêve. Mon grand-père maternel, qui était cordonnier, n'a pas voulu qu'elle fasse un métier de saltimbanque par peur qu'elle ne puisse en vivre. En voyant ma mère partir travailler à la banque la boule au ventre, j'ai compris qu'il était primordial d'exercer un métier dans lequel je m'épanouirais. Quant à mon père, pied-noir d'Algérie, il a débarqué à l'âge de 16 ans en métropole avec mes grands-parents, qui travaillaient à l'hôpital. C'est le déchirement d'une vie. Chacun à sa manière, mes deux parents ont vécu l'impossibilité d'accomplir leur rêve.

Vous parlez peu de vos deux garçons...

C'est aussi pour les préserver. Mon fils aîné, Sékou, est footballeur professionnel, en Premier League, à Southampton, et il est en équipe de France espoirs. Il est né avec un ballon au pied. Il a été repéré par le PSG à 8 ans, et cinq ans plus tard, il rejoignait Clairefontaine. Je n'étais pas du tout prête à voir mon fils partir, loin de moi, à 13 ans, mais j'avais à cœur de l'aider à réaliser son rêve. Je ne voulais sans doute pas qu'il vive

la même frustration que ma mère. Quant à mon fils cadet, Lamine, il est élève à l'École hôtelière de Lausanne. Il cherche encore sa voie, il est d'une curiosité folle, il m'étonne chaque jour.

En 2009, Thierry Ardisson a eu un coup de cœur en vous découvrant à la télé parce que vous lui rappeliez les peintures de Domergue...

Après quinze ans d'amour, c'est au-delà d'un tableau ! [Rires.] Mais il y avait, au tout début, une attirance physique de cet ordre-là. Quant à moi, je devais vivre sur une autre planète, car je n'avais jamais regardé Tout le monde en parle. Je ne connaissais pas ses émissions. J'avais juste l'image d'un grand provocateur. J'ai accepté son invitation à déjeuner, tout en y allant à reculons. Puis, très vite, j'ai découvert un homme à des années-lumière de l'image publique qu'il s'est construite et qui a fait son succès. Thierry est un homme ultrasensible, extrêmement attentionné et délicat.

Et ce déjeuner est le début d'un chamboulement dans vos vies respectives !

Ça a été un coup de foudre, une évidence pour nous deux. Et j'ai tout fait pour que mes enfants vivent ce « chamboulement » dans la plus grande tranquillité, car leur équilibre m'est primordial. Encore aujourd'hui, j'entretiens de très bonnes relations avec leur père. Et avec Thierry, nous prenons le temps de vivre de bons moments en famille avec mes enfants, les siens, et avec ses petits-enfants. C'est très précieux.

Depuis que vous êtes entrée dans sa vie, l'« homme en noir » paraît plus apaisé.

C'est ce que tout le monde dit, lui le premier... Je crois que nous avons beaucoup évolué l'un à côté de l'autre. J'ai gagné en confiance, et lui en sérénité.

Vingt-sept ans vous séparent. Ça vous angoisse ?

Notre différence d'âge n'a jamais rendu impossible notre histoire, parce que quand on aime quelqu'un, c'est totalement irrationnel. Elle ne doit pas nous empêcher de profiter de chaque instant ensemble. Vous savez, si j'ai l'image de quelqu'un d'assez classique, je n'ai jamais prêté attention au qu'en-dira-t-on. Autant au sujet de Thierry que du père de mes enfants, sénégalais et musulman. Je vis ma vie sans qu'on me la dicte.

C'est comment, le dimanche d'Audrey Crespo-Mara ?

Je me lève tôt, je lis la presse, évidemment La Tribune Dimanche, je me documente. Je prépare mes portraits pour Sept à huit. Mais je prends également soin de passer du temps avec les êtres qui me sont chers : mes enfants, Thierry, ses enfants, mes parents... Après, c'est cinéma, les nouveautés en salles ou les grands classiques à la maison.