Anne-Sophie Lapix : « Mon but n’est pas d’être agressive avec mes invités »

Entre ses JT et l'interview d'Emmanuel Macron jeudi soir, sa semaine a été sportive. Son marathon n'est pas terminé, car Anne-Sophie Lapix sera ce soir aux manettes avec Laurent Delahousse de la soirée électorale de France 2. Au milieu de ce tourbillon, elle a reçu La Tribune Dimanche dans son bureau niché au cœur de France Télévisions. Pour son premier entretien depuis presque un an.

LA TRIBUNE DIMANCHE - Les européennes ne passionnent franchement pas les Français. Comment les intéresser à votre soirée électorale ?

ANNE-SOPHIE LAPIX - C'est vrai qu'il n'y a pas de réel engouement. C'est paradoxal, car j'ai l'impression que les Français ont désormais bien compris que c'est au niveau européen que beaucoup de choses importantes se décident. Depuis deux mois, on a essayé de les embarquer en proposant un sujet chaque jour dans notre JT. Avec notamment des comparatifs sur les thèmes de campagne et du fact checking, car il y a eu énormément d'intox. Je trouve que c'est aussi un choix fort de la part de France Télévisions de proposer une vraie soirée électorale complète [entre 19h30 et 23h30], comme pour la présidentielle.

Les sondages placent en tête le RN, avec lequel vous avez une histoire compliquée. Marine Le Pen vous a plusieurs fois reproché votre « hostilité » à son égard...

Je pourrais aussi dire qu'il m'est arrivé de ressentir de l'hostilité ! Avec Marine Le Pen, cela remonte à une interview de 2012. Je l'avais questionnée sur son programme comme je le faisais avec tous les autres candidats. Il n'y avait rien de personnel ou de mesquin. Mais, honnêtement, ça n'a pas empêché d'autres interviews depuis. Les choses se sont apaisées.

Vous avez interviewé jeudi Emmanuel Macron, qui vous a longtemps « boudée ». Vos relations se sont donc réchauffées ?

C'est le deuxième entretien en quatre mois. C'est Byzance ! [Rires.] C'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup reçu pendant une longue période, mais je n'ai pas de preuve d'un quelconque problème ou d'une hostilité à mon égard. Est-ce qu'il s'agissait d'un malentendu ? Est-ce que ça venait de son entourage ? En tout cas, interviewer un président de la République est toujours un moment particulier et délicat. Le plus difficile est parfois d'arriver à l'interrompre sans heurter les téléspectateurs. C'est pourtant nécessaire car sinon, on ne sert à rien, ça devient une allocution.

Justement, on vous reproche parfois de trop couper la parole à vos invités, voire de leur rentrer dedans...

Je me mets à la place du public. Si je me dis « il y a quelque chose qui cloche » pendant que mon invité parle, je lui demande tout de suite de préciser sa pensée ou je le mets face à ses contradictions. Mais mon but n'est pas d'être agressive. En arrivant au 20 Heures, j'ai également essayé de gommer mon ironie, qui n'était pas mal perçue lorsque je présentais une émission politique sur Canal+. Après, oui, il m'arrive toujours d'avoir un petit sourire quand je pose des questions « taquines ». C'est mal vécu par certains invités. Mais tant pis, on ne peut pas tout contrôler !

Cette saison, le conflit au Proche-Orient a été au cœur de votre JT. Comment être équilibré sur ce sujet aussi inflammable ?

Je n'emploierais pas le mot « équilibre ». Je préfère parler de « neutralité ». Dans l'équipe, avec Elsa Pallot, la rédactrice en chef, notamment, il n'y a aucune idéologie. Le conflit a donné lieu à des débats apaisés dans la rédaction. Depuis le 7 octobre, on soupèse chaque mot dans nos sujets. On a envoyé des grands reporters chevronnés : Maryse Burgot, Stéphanie Perez, Dorothée Olliéric, Marc de Chalvron, et bien sûr notre correspondante sur place Agnès Vahramian. Je ne peux que saluer le travail accompli par toute la rédaction.

Est-il vrai que Meryl Streep vous a plantée au Festival de Cannes car elle craignait une question sur ce conflit ?

Je n'en suis pas sûre. C'est ce qu'on m'a rapporté. Je n'aurais même pas eu l'idée de le faire ! Elle aurait également craint qu'on l'interroge sur MeToo. La veille, lors d'un dîner officiel, Delphine Ernotte [PDG de France Télévisions] a essayé et même tout fait pour la convaincre d'accepter l'interview. Le lendemain, comme on n'avait pas d'engagement ferme, on s'est dit avec l'équipe : « On y va, c'est Cannes, on tente de l'intercepter. » On savait qu'elle devait se rendre à un endroit précis à telle heure. [Rires.] J'étais maquillée, tout était prêt, mais malheureusement dix personnes l'entouraient au moment où je m'apprêtais à me jeter sur elle ! J'étais tellement déçue que j'en ai eu les jambes coupées. On a essayé...

Je préfère ne pas fréquenter d'hommes ou de femmes politiques

Comment expliquez-vous le coup de mou ces derniers mois des audiences de votre JT ?

En novembre et décembre, on était en très grande forme. En janvier, ça a commencé à être difficile. Je n'ai pas vraiment d'explications. D'autant que nous ne sommes pas le seul JT de la chaîne à connaître parfois des difficultés. Peut-être la nouvelle façon de

mesurer l'audience de Médiamétrie joue-t-elle un rôle à la marge. On est pourtant très satisfaits des nouveaux formats qu'on a lancés cette saison comme le décryptage vidéo avec la cellule des « Révélateurs ». Je ne vais pas vous mentir en vous disant que je me moque des audiences. C'est un combat car c'est important d'informer le plus de monde possible. Alors, oui, je les regarde tous les jours à 9h01.

Votre mari, Arthur Sadoun, est PDG de Publicis. Comment réussissez-vous à bien cloisonner vos activités respectives ?

À France Télévisions, je remplis chaque année une déclaration de conflits d'intérêts dans laquelle j'indique être l'épouse du patron de Publicis. Il n'y a rien de caché. S'il y a le moindre risque de conflit lors d'un reportage, je me mets immédiatement en retrait. Par ailleurs, je préfère ne pas fréquenter d'hommes ou de femmes politiques. Car si je déjeune avec eux, je prends le risque de les trouver sympathiques et de ne plus parvenir à les interviewer de manière « musclée ».

Vous qui protégez énormément votre vie privée, comment avez-vous vécu d'être au cœur de l'actu en début d'année lorsque deux tentatives de home-jacking ont eu lieu à votre domicile ?

Forcément mal. Ça a touché toute ma famille. Mon fils est un héros car c'est lui qui a mis en fuite les voleurs, avec beaucoup de sang-froid. Mais ça vous fragilise car vous êtes ensuite dans un état de vigilance permanent. En revanche, je trouverais inconvenant de me plaindre car ces tentatives ont avorté et les auteurs ont été arrêtés. D'autres n'ont pas eu la même chance. Ce que je trouve fatigant, ce sont les fuites qu'il y a eues dans la presse. Les policiers de terrain qui ont travaillé sur cette affaire, et qui ont été extrêmement efficaces, vivent également très mal ces indiscrétions de certains de leurs collègues.

Êtes-vous favorable au projet de fusion dans l'audiovisuel public ?

À titre personnel, je ne suis pas opposée sur le principe à une fusion. Fusionner les régies pub ou faire des économies sur les achats, ça paraît cohérent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est ce que ça va changer concrètement pour les salariés. On l'ignore pour l'instant. J'attends d'en connaître plus sur le contenu et l'ambition de ce projet.