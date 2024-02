Isabelle Huppert : « Je me sens libre »

C'est en amont des premières représentations de Bérénice que nous avons rencontré Isabelle Huppert, au Théâtre de la Ville, à l'issue d'une répétition avec le metteur en scène Romeo Castellucci et le compositeur américain Scott Gibbons, qui collabore depuis 1998 aux réalisations de l'artiste italien. La création aura lieu le 23 février dans le cadre de la saison de la Cité européenne du théâtre - Domaine d'O. à Montpellier. Avant Paris en mars, et une tournée internationale.

LA TRIBUNE DIMANCHE - Comment s'est nouée la rencontre avec Romeo Castellucci ?

ISABELLE HUPPERT - Je connais son travail, bien sûr, et j'ai une profonde admiration pour ses créations. Paradoxalement, j'ai vu plus de mises en scène lyriques de Romeo Castellucci, à Paris comme à Aix, notamment, que de mises en scène théâtrales. Si cette distinction peut avoir un sens, avec lui... Romeo Castellucci a déjà été à l'affiche du Printemps des comédiens. Jean Varela, le directeur, et Eric Bart, ont été les médiateurs... Je n'aurais jamais imaginé travailler avec Romeo Castellucci, croisé autrefois au Théâtre de Vidy, du temps de René Gonzalez.

Avez-vous déjà interprété des tragédies classiques françaises ?

Dans le spectacle de Krzysztof Warlikowski Phèdre(s), il y avait, à la fin, un fragment de Racine, un des derniers monologues. Mais à part ça, je n'ai autrement jamais étudié ou joué les tragédies classiques françaises. Aux tout débuts de mon apprentissage, à Versailles avec Émile Dars, pas plus qu'ensuite, au Conservatoire, je n'ai abordé ce répertoire ni même travaillé les vers. Molière, Marivaux, des textes contemporains, oui... Racine, non ! Curieusement, je n'ai pas vu beaucoup de tragédies. Enfant, à la Comédie-Française, sans doute. Plus tard, je n'ai pas vu la mise en scène de Bérénice par Klaus Michael Grüber, la plus mythique de toutes ; plus récemment, j'ai vu la belle Andromaque de Stéphane Braunschweig à l'Odéon.

À ce stade du travail, voyez-vous ce que sera la représentation ?

Je le pressens, mais ce ne sont que les contours. Je n'ai jusqu'alors répété qu'avec Romeo Castellucci et Scott Gibbons. Sur le son, la voix. J'ai appris le texte ces derniers mois, et il n'y a que depuis quelques jours, au Théâtre de la Ville, que j'ai pu proposer des mouvements, bouger. C'est comme si j'apprenais à marcher. À Montpellier, et à ce moment-là seulement, nous serons sur le plateau et tout se précisera. Si Castellucci et Wilson s'admirent beaucoup, ils ne travaillent pas de la même façon, en tout cas si je peux en juger d'après Bérénice. Avec Bob Wilson, cela s'accompagne tout de suite d'une exploration gestuelle, le corps et l'espace, le corps dans l'espace sont immédiatement en jeu.

S'agit-il d'incarner un personnage ?

À l'évidence, non. Des metteurs en scène tels que Claude Régy, Robert Wilson, Krzysztof Warlikowski, Ivo van Hove, Tiago Rodrigues et aujourd'hui Romeo Castellucci font éclater les limites de la représentation classique. Nous ne sommes plus soumis à la notion de personnage. Avec ces visionnaires, tout explose. Et s'ils conçoivent des cadres assez stricts, je n'ai jamais pensé ce qu'ils proposent comme une contrainte. Je me sens libre. C'est, à chaque fois, un rendez-vous avec soi-même.

Mais vous avez forcément une image, une idée de Bérénice, la princesse ! Comment la voyez-vous ?

Un ami m'a expliqué que la vraie Bérénice n'était pas si jeune, elle est plus âgée que Titus, qu'elle a été deux fois mariée, et qu'elle a deux grands enfants... Ces détails historiques et réels apparemment m'ont fait sourire. Racine ne s'en soucie pas... Cela donne à Bérénice une autre présence que celle de la toute jeune femme que l'on imagine. Elle rêve beaucoup. Romeo Castellucci parle d'états. C'est exactement ce que je dis depuis des années de mon travail au cinéma. Il s'agit de trouver des états, de les transmettre, plus que de sentiments et certainement de situations. Romeo Castellucci parle de violence, d'abattement, de tristesse, de solitude. Mais le théâtre parle-t-il d'autre chose que de solitude ?

Qui sont vos partenaires ?

Il ne s'agit pas d'une distribution classique. Il y aura un chœur d'hommes. Toujours cette question du son, de la musique, qui est le matériau premier de la représentation. Et puis les présences de Titus et Antiochus... Mais comment ? En tout cas, ils sont là. Avec Romeo, c'est cela que je pressens : il s'agit d'être là. Je vais dire les vers, bien sûr, mais il y aura autre chose, cette présence.

La Berlinale, 74 e édition du Festival international du film de Berlin, se tient jusqu'au 25 février. Y serez-vous ?

Oui, et je me réjouis d'y être - il y a deux ans je n'ai pas pu m'y rendre pour recevoir mon Ours d'honneur - car deux de mes films récents y sont présentés. Celui du Coréen Hong Sang-soo, avec qui j'ai déjà tourné et qui est pour moi un très grand cinéaste. Le film s'intitule A Traveler's Needs. J'y suis « la Française », je donne des cours... Le reste de la distribution, ce sont des acteurs coréens. Nous avons tourné en juin dernier. Hong Sang-soo travaille avec des équipes de plus en plus réduites. Il fait tout lui-même, et très vite. Pour le dernier, ça a été treize jours de tournage... C'est beaucoup par rapport aux deux premiers : neuf jours dans une station balnéaire, à cinq-six heures de Séoul, pour In Another Country en 2012, et six jours à Cannes en 2017 pour La Caméra de Claire. Et puis il y a le très beau film d'André Téchiné, Les Gens d'à côté, avec Nahuel Pérez Biscayart et Hafsia Herzi. Et j'ai retrouvé cette actrice merveilleuse dans le film que je viens de terminer, fin novembre, avec Patricia Mazuy. Portraits trompeurs est l'histoire de notre rencontre, à Hafsia et moi.

Êtes-vous toujours aussi souvent en tournée internationale ?

Les spectacles que j'ai joués ces dernières saisons sont tous en tournée ! J'aime travailler à l'étranger, découvrir de nouvelles salles, de nouveaux publics, même si, partout à travers le monde, c'est un peu le même style de spectateurs qui s'intéresse aux productions. Mettre le spectacle à l'expérience du changement est passionnant, on découvre toujours de nouvelles choses, c'est fascinant. J'ai rejoué Mary Said What She Said [de Robert Wilson] pour quelques représentations à Stockholm en décembre. Il y avait plusieurs mois que je ne l'avais pas joué. Après, j'ai été libre pour Bérénice ! La Cerisaie, que nous avons présentée à Taïwan l'année dernière, et La Ménagerie de verre seront aussi reprises dans les mois qui viennent. En Chine, au Japon. Mary à Londres, à New York.

À quand d'autres projets ?

Je réfléchis ! Il ne s'agit pas seulement de choisir, mais de bien choisir ! Il y a quelques semaines, j'ai retrouvé Bob Wilson. J'ai enregistré des textes pour une création qu'il a conçue pour la cathédrale de Rouen... Ce sont les textes magnifiques d'une poétesse féministe américaine, Maya Angelou. Et puis, le 3 avril sort le très beau film d'Élise Girard Sidonie au Japon. Nous l'avons tourné au Japon l'année dernière, une femme qui renaît à la vie après l'épreuve de la perte de son amour. De quoi donner de l'espoir à Bérénice !