LA SEMAINE DE PHILIPPE VANDEL : chacun ses combats

📻J'étais pas prêt. Au réveil, sur Franceinfo, la journaliste Marie Dupin se met « dans la peau d'un arthropode qui se sent exclu de la grande famille des émojis ».

🐜Car des scientifiques nous alertent. Ils ont mesuré qu'il n'y a pas assez de fourmis et d'araignées. Dans la nature ? Non : sur Emojipedia, le catalogue en ligne d'émojis ; et plus généralement, pas assez d'insectes, d'arachnides ou de crustacés.

🕷️Vous rigolez ? Pas les biologistes : « Nous ne devons pas sous-estimer le potentiel des émojis pour sensibiliser à la diversité de la vie sur Terre et la promouvoir. » Ils appellent solennellement au « développement et à l'entretien de collections d'émojis inclusifs ».

🐅🦜🐸🐟Leur étude, publiée par la revue américaine iScience, traque l'injustice : 76 % des émojis animaliers représentent des vertébrés (mammifères, oiseaux, amphibiens, poissons...), soit 85 000 espèces, alors qu'il existe 1,3 million d'espèces d'arthropodes ! Les chercheurs ont regretté qu'il n'y ait pas d'émoji pour représenter les plathelminthes (vers plats) ni les nématodes (vers ronds), alors qu'il y a sur Terre plus de 20 000 espèces.

🤓Télescopage avec l'actualité : un émoji est en ce moment l'objet d'une pétition lancée depuis l'Angleterre pour le faire supprimer. Lequel ? Le « nerd », ce benêt qui louche sous ses lunettes, avec des dents de lapin.

🕶️La pétition a été lancée par un petit gars à lunettes de 10 ans, Teddy Cottle. La BBC rapporte qu'il voit le 🤓 comme « une représentation offensante des personnes à lunettes ». Teddy accuse Apple de renforcer un stéréotype négatif. Pourquoi Apple, alors que l'émoji existe sur d'autres plateformes ? Car Google, Facebook ou WhatsApp ont retiré les dents de lapin.

🐰À ce niveau de revendications, dressons la liste des calamités du moment : guerre en Ukraine, conflit Hamas-Israël, réchauffement planétaire... Mais ce qui empêche certains de dormir, ce sont les émojis !

🌊À propos de climat, la France est sous le déluge. Dans les JT, ce ne sont que rivières en crue et inondations. Question basique : pourquoi ne pas récupérer toute cette eau dans des bassines, pour la restituer l'été en cas de sécheresse ? Tais-toi, malheureux, laisse parler les connaisseurs de la connaissance ! Les tragiques manifs de Sainte-Soline contre les « mégabassines » sont encore dans les mémoires.

💦À une heure de route, la municipalité de Priaires avait justement prévu mercredi dernier une réunion publique sur les conflits d'intérêts autour des bassines. Le collectif Bassines non merci a exhorté ses troupes à s'y rendre : « Invitons les voix citoyennes, naturalistes et paysannes, pour l'intérêt général, dans les réunions institu- tionnelles sur l'eau ! » Mais juste avant la confrontation, le collectif s'est fendu d'un tweet : « Attention, réunion publique annulée ce soir à Priaires en raison de nouvelles inondations des rues, etc. »

✈️Dans les airs, c'est pas mieux. Jeudi, la députée LFI du Val-de-Marne Clémence Guetté défendait une noble cause à Orly : « Air France a décidé d'abandonner l'aéroport d'Orly. Les salariés de tous les secteurs se battent pour leurs emplois sur place. Je serai à leurs côtés. » À cause de la diminution des vols intérieurs (depuis Orly) au profit du TGV, Air France va transférer toutes ses activités à Roissy. Comment prévoir ? Peut-être en ayant lu ce communiqué de La France insoumise du 19 juin : « Il n'y a pas d'autre solution que de réduire les vols pour répondre à nos engagements pour le climat. »

Rien n'est simple dans la transition écologique, rien ne nous sera épargné.

Cette semaine, LCI a reçu François Gemenne, membre du Giec, figure mondiale du dérèglement climatique. Avant d'exposer ses solutions, l'expert a mis en garde : « Êtesvous prêt à être enseveli de coups de fil et de courriers mécontents de téléspectateurs ? »

🐶😺Voulait-il supprimer l'avion ? Pire que ça ! Virer la bagnole ? Pire encore : « Le chat est une catastrophe pour la biodiversité, le chien est une catastrophe pour le climat. » Quel rapport entre votre bête à poils et la montée des eaux ? « Le chat est un des responsables de la perte de biodiversité en milieu urbain, notamment parce qu'il va chasser des oiseaux ou des petits mammifères. » Et les chiens ? « Il faut les alimenter, et aujourd'hui une bonne partie de la déforestation sert aux cultures qui vont servir aux aliments pour animaux domestiques. »

👶Mais pourquoi personne ne nous avait alertés sur ce drame ? Pour Gemenne, le sujet est tabou « parce qu'il y a plus de foyers en France qui possèdent un chat ou un chien que de foyers qui ont un enfant ». Le pire du pire, c'est qu'il a raison ! Va gagner les élections européennes avec ce programme !

🥵François Gemenne, le grand public le connaît depuis ce jour de septembre où il réagissait sur LCI (déjà !) à la vague de chaleur qui cramait le pays. En visioconférence depuis chez lui, il répondait aux questions de Jean-Baptiste Boursier quand soudain son téléphone a glissé au sol, le cul par terre. En filmant vers le haut. On a alors découvert que François Gemenne répondait aux questions debout, en slip. Ça va loin, la lutte contre le réchauffement.

Sur France 5, Bertrand Chameroy a saisi l'ampleur de la séquence : « Après la terre vue du ciel, le slip vu d'en bas. »

🩲Vous savez quoi, il existe. Peut-on faire mieux que l'émoji slip ?