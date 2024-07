Art : Lee Miller, une vie de combats

Fascinante. Voilà le premier mot qui surgit à l'évocation de Lee Miller. Fascinante parce que sa vie tout entière fut empreinte de choix inattendus. Très jeune, alors qu'elle est mannequin pour Vogue US, la belle aux sages allures cache une personnalité indomptable qui cherche à s'extraire des normes. Pas question pour elle de rester un objet sur papier glacé. À force de ténacité, elle réussit à passer derrière l'objectif et devient elle-même photographe de mode. On est dans l'Amérique des années 1920, Elisabeth devient Lee, prénom épicène grâce auquel elle peut exister dans l'univers très masculin de la photographie.

Plus tard, à Paris, elle travaille avec Man Ray dont on dit souvent qu'elle fut la muse... Peut-être. Mais c'est bel et bien ensemble qu'ils créent le phénomène de solarisation qui fit le succès des œuvres de Man Ray. Épisode d'une vie superbement évoqué dans la pièce de théâtre de Benoit Pernin Détachée mais pas indifférente parue ce printemps aux éditions Maïa (lire l'encadré ci-dessous).

Lee Miller, une femme libre

À son retour à New-York en 1932, elle monte son propre studio et connaît de nombreux succès éditoriaux dans la presse. Studio qu'elle finira par fermer lorsqu'elle épouse un riche d'homme d'affaires égyptien et part s'installer en Égypte. Elle poursuit néanmoins la photographie lors de ses nombreux voyages. C'est au cours de l'un deux qu'elle rencontre l'artiste surréaliste anglais Roland Penrose. Devenus amants, le couple traverse la France pour rejoindre Dora Maar, Pablo Picasso, Paul et Nusch Eluard à Mougins sur la Côte d'Azur. En chemin, ils s'arrêtent à Hauterives et découvre le Palais Idéal du Facteur Cheval où Lee Miller réalise une série de clichés.

Image de gauche : Lee Miller, Palais idéal Hauterives, France, 1937 (Copyright Lee Miller Archives) - Image de droite : Autel hommage à Lee Miller par Claire Tabouret (Crédits photo : Margot Montigny) dans le cadre de l'exposition Forces Vives au Palais Idéal du Facteur Cheval

Pour qui ne connaîtrait pas encore cet extravagant palais, n'hésitez pas à y faire un détour si votre programme estival vous le permet. Imaginé et construit patiemment - pendant 33 ans ! -, par la main d'un seul homme, le palais de Ferdinand Cheval demeure une excentricité architecturale, poétique et surréaliste.

Pas étonnant que de nombreux artistes s'y soient attardés. « C'est cette rencontre-là qui est intéressante, évoque le directeur du Palais Idéal, Frédéric Legros. Confronter le regard et l'expression d'artistes de génération différente, cela participe à la magie et la redécouverte du site ». En exhumant des archives les photos prises par Lee Miller durant l'été 1937 et en choisissant de les exposer pour la première fois, c'est un peu de l'intimité de la photographe qui nous est révélée. Un moment de vie heureux, celui d'un amour caché. Et c'est ce qui se dégage des photos de Lee. Le mystère, ou peut-être la face cachée du palais que l'on reconnaît à peine tant le cadre choisi suggère le secret. Celui de Lee et de son amant bien sûr, et peut-être de celui qu'elle porte depuis si longtemps et qui plane comme une ombre sur sa vie.

En regard, les œuvres de l'artiste Claire Tabouret répondent à Lee tout en douceur, comme un hommage aux femmes et à la liberté, comme un hommage à la photographe, notamment avec ces deux autels qui lui sont dédiés. La rencontre de deux Forces Vives comme le suggère le titre de l'exposition ? « Exactement, confirme Frédéric Legros. Ce titre, c'est celui que Kate Winslet utilise dans la préface du livre "Lee Miller" paru aux Editions Delpire l'année dernière. Force Vive, pour décrire celle qu'elle interprète à l'écran et dont le film sort en France en octobre prochain ».

Lee Miller, photographe de guerre

Cette année 2024 ressemble plus que jamais à une commémoration de Lee Miller comme reporter de guerre, première femme photographe à avoir couvert le débarquement américain en France et sans doute la seule femme à couvrir le front en Europe. C'est elle qui, la première, photographie la libération des camps de concentration de Buchenwald et de Dachau. Des images si effroyables que les directeurs de Vogue peineront à en croire la véracité tant l'horreur y est inconcevable. L'horreur, Lee Miller en avait déjà fait connaissance depuis qu'à sa demande, elle était accréditée comme correspondante de guerre. À cette époque, elle vit à Londres où elle s'est installée avec Roland Penrose. Pour Vogue britannique, elle est photographe de mode jusqu'en 1944 avant d'arriver en août à Saint-Malo pour le reportage d'une ville qu'elle pense libérée. Mais si l'armée américaine a bel et bien libéré la zone Est de la ville depuis le 9 août, les Allemands font le siège Intra-muros. La cité malouine est alors ravagée par les flammes et les combats. Lee Miller est la seule photoreporter sur place à couvrir les conflits jusqu'à la libération de Saint-Malo le 17 août 1944.

« Unique photographe à des kilomètres à la ronde, je possédais maintenant ma guerre personnelle [...] La guerre a laissé derrière elle Saint-Malo — et moi avec » écrira-t-elle. Une guerre qui ne la laissera pas indemne et dont elle ne se remettra jamais.

Ces clichés sont pour la première fois exposés là où ils ont été réalisés, à Saint-Malo, qui célèbre le 80e anniversaire de sa libération.

A voir

Lee Miller, Claire Tabouret - Forces Vives , jusqu'au 11 novembre - Palais Idéal du Facteur Cheval, 8 rue du Palais à Hauterives

Lee Miller - Saint-Malo assiégée, août 1944, jusqu'au 29 septembre - Chapelle de la victoire 4, rue de la Victoire à Saint-Malo

En salle le 9 octobre

Lee Miller, le biopic d'Ellen Kuras avec Kate Winslet dans le rôle-titre

Lee Miller dans la baignoire d'Hitler © Lee Miller Archives, England 2024. All rights reserved. leemiller.co.uk