Huit festivals d'été méconnus qui valent le détour

Que serait un été sans festivals ? La France en regorge tant que soit, on ne sait lequel choisir, soit on opte pour les plus connus. Pourtant, ils en existent qui, loin des sentiers battus, proposent une programmation haute en couleur et d'une qualité à faire pâlir les plus grands.

Ils sont situés aux quatre coins de France, dans des petits villages au cœur de la Bretagne, de l'Auvergne ou encore des Pyrénées-Orientales. Ils accueillent des stars internationales et pourtant ils passent parfois inaperçus face aux mastodontes et autres festivités star de l'été. Nos journalistes ont sélectionné quelques pépites.

Pop, rock et vin à Colmar

Mais que viennent faire James Blunt, Toto et Simple Minds dans une foire aux vins ? Détrompez-vous : depuis la fin des années 1980, à Colmar, on ne célèbre plus seulement les blancs et les crémants d'Alsace. La foire aux vins, qui célèbre cette année son soixante-quinzième anniversaire, s'impose désormais comme le premier festival musical pop-rock en Alsace. Et c'est à Claude Lebourgeois, programmateur jusqu'en 2022, qu'elle doit sa renommée. « Sting, Santana et James Brown figurent parmi mes meilleurs souvenirs musicaux et humains », se souvient celui qui tutoie les grands producteurs internationaux. Un regret ? L'espace semi-couvert qui abrite les concerts, coincé entre la foire exposition et l'aérodrome, est devenu exigu. « La jauge de la foire aux vins est limitée à 10 000 spectateurs, c'est trop juste pour certains artistes qui demandent de gros cachets », reconnaît Claude Lebourgeois. 316 000 spectateurs ont franchi les portes de la foire exposition en 2019, année record. Cette année, il y aura 350 exposants, des crus à déguster et trois têtes d'affiche internationales : James Blunt (26 juillet), Toto et Nena (31 juillet), Simple Minds et Louis Bertignac (4 août). (Olivier Mirguet)

Du 26 juillet au 4 août

foire-colmar.com

Festival Photo de La Gacilly, l'expo à l'air libre

Petite commune rurale du Morbihan, La Gacilly est devenue en vingt ans une place de choix pour les quelque 300 000 visiteurs et amateurs de photographie contemporaine qui s'y pressent. Véritable galerie à ciel ouvert, son festival annuel et gratuit expose durant quatre mois, quelque 800 clichés grand format tirés par des artistes professionnels issus du monde entier. Cette quête de regards singuliers portés sur des enjeux environnementaux et sociétaux emmène l'édition 2024 sur les rivages de l'Australie. Du 21 juin au 3 novembre, les festivaliers découvriront une vingtaine d'expositions et les réalités nuancées d'un pays immense, confronté aux enjeux du développement durable, de la biodiversité et du droit du peuple aborigène. La déambulation fait la part belle à la nature, aux paysages, aux réalités culturelles et sociales saisis par l'œil, d'une dizaine d'artistes et photojournalistes dont Bobbi Lockyer, Matthew Abbott, récompensé pour ses clichés des incendies de 2020, Tamara Dean et Narelle Autio. En complément de ce voyage océanien, la programmation « Autres regards » expose le travail de photographes internationaux dont une rétrospective sur l'Amérique de Joel Myerowitz, pionnier de la photographie couleur. Une série d'évènements culturels pour tous complète cette riche programmation. (Pascale Paoli-Lebailly)

Du 21 juin au 3 novembre

festivalphoto-lagacilly.com

Pete the Monkey, le défricheur de talents

Lassés de la bousculade des Vieilles Charrues ou de Rock en Seine ? Rendez-vous en juillet pour fêter Pete the Monkey dans les jardins du château de Saint-Aubin-sur-mer (Seine-Maritime) à deux pas de la seule plage de sable de cette partie de la côte normande. Créé en 2012 par une bande de joyeux drilles en soutien à une association colombienne de protection des singes, ce festival engagé et déluré a gagné ses lettres de noblesse grâce à une programmation musicale avant-gardiste (Zaho de Sagazan et Juliette Armanet s'y sont produites avant d'être en haut de l'affiche) et à une atmosphère à nulle autre pareille. « On fête les 12 ans cette année, comme l'âge mental des festivaliers », rigole Arnaud, un habitué. Oubliez les postures. Ici les artistes se lâchent et les spectateurs se costument. Au programme : des expériences culinaires, une scénographie inventive, des espaces bien-être - avec saunas, bains froids et massages - et l'assurance de belles découvertes musicales. En têtes d'affiche pour ce douzième opus : Altin Gün, Voyou, Bonnie Banane, David Numwami, Saint Dx, Fat Dog... et bien d'autres. (Nathalie Jourdan)

Du 11 au 13 juillet

petethemonkeyfestival.org

Terres du son, musique au vert

Le domaine de Candé à Monts, situé à 25 km de Tours, vivra encore cette année du 12 au 14 juillet au rythme du festival Terres du son. Ce rendez-vous bon enfant, au milieu du magnifique parc de 230 hectares du château éponyme, est devenu au fil des éditions un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique actuelle en Centre Val-de-Loire. Avec une programmation toujours au top, il proposera cette année quelque 35 artistes et groupes dont de belles têtes d'affiche : le duo star de l'électro française Justice, les frères Big Flo et Oli avec leur rap finement écrit, Jain de retour sur scène avec son dernier album The Fool dans une tendance cosmique et le son rock poétique de Dionysos qui fête son 30e anniversaire cette année. (Guillaume Fischer)

Du 12 au 14 juillet

terresduson.com

Festival 543, théâtre au village

Bienvenue à Coustouges, petite commune des Pyrénées-Orientales de 90 habitants qui chaque année organise le Festival 543. Une sacrée promesse dans un site qui, comme c'est souvent le cas dans la ruralité, a peu, voire pas accès à la culture. 543, c'est la borne frontière qui unit à quelques centaines de mètres le village à la Catalogne. Symbolique bien sûr d'un événement qui défend un théâtre citoyen à l'image de Coustouges où se parlent le français, le catalan et l'espagnol. Pas étonnant qu'on y présente Buffles, la fable urbaine de Pau Miro et qu'on y entremêle un concert du saxophoniste Robin Fincker en écho à la lecture du Cantique des cantiques et un spectacle de cirque Comme un nuage de Joséphine Berry et Andréa Catozzi. (Valérie Abrial)

Du 1er au 3 aout

festival543.fr

Le Jazz fait carrière à Junas

Depuis 31 ans, résistant à l'uniformité et aux cachets de la démesure, le Festival Jazz à Junas construit son histoire à ciel ouvert. L'écrin est somptueux - d'anciennes carrières de pierre gallo-romaines - et la programmation exigeante, vibrante, pointue. Cette année, ses étoiles se nomment Youn Sun Nah, vocaliste sud-coréenne polyglotte qui continue d'explorer les genres avec son timbre à fleur de peau. Ou le pianiste suédois Martin Tingvall, flanqué du contrebassiste cubain Omar Rodriguez Calvo et du batteur Jurgen Spiegel pour un trio de choc dans un projet nature baptisé « birds ». Fidèle à son principe original de rencontres culturelles européennes, Jazz à Junas pose son regard sur l'Allemagne. Avec son ensemble groovy et festif, le jeune virtuose Jakob Manz devrait enflammer le public tandis que le trompettiste Markus Stockhausen et son ensemble performeront avec le guitariste français Nguyen Lê, improvisateur fulgurant. Du son qui a du sens, en toute simplicité, l'ADN de ce festival. (Valentine Ducrot)

17 au 20 juillet 2024

jazzajunas.fr

Festival Messiaen : la musique contemporaine s'invite en montagne

C'est dans un écrin de verdure, au pays de la Meije, que le Festival Messiaen de musique contemporaine reprend vie chaque été, à la fin du mois de juillet. Situé à la frontière de l'Isère en région Auvergne-Rhône-Alpes et des Hautes-Alpes en région Sud Provence Alpes Côte D'Azur, celui-ci se dessine comme une ôde à la musique autant qu'à la nature en proposant aux musiciens d'investir des territoires naturels sensibles. Entre montagne et églises, la musique contemporaine s'extraie des salles de concert classiques pour s'ouvrir à d'autres espaces qui ont nourri l'inspiration d'Olivier Messiaen, compositeur auquel le festival rend hommage. L'occasion de découvrir, en parallèle de la programmation musicale, la beauté des paysages et de l'architecture des lieux qui feront raisonner piano, violon, flûte ou encore percussions. (Anne Taffin)

Du 20 au 28 juillet

festivalmessiaen.com

Chanteix donne la voix

C'est un petit village corrézien d'à peine 600 âmes qui depuis 37 ans met son nom à contribution d'un festival dont le point de mire est forcément la chanson. Entre découvertes et têtes d'affiche, la palette musicale se veut large tout comme l'esprit bon enfant qui règne dans ce Festival aux Champs. C'est son nom et ça donne le ton ! Cette année, on y retrouve, Olivia Ruiz, Huber Félix Thiéfaine et Maxime Le Forestier qui partagent la scène avec, entre autres, la truculence poétique des Fils du facteur, auteurs interprètes de chanson française mais suisse (sic) ou encore pour les nostalgiques de rock alternatif Babylon Circus. (Valérie Abrial)

Du 19 au 21 juillet

tuberculture.fr