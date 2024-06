Onze chefs-d'œuvre de la peinture à voir dans nos régions

À Cherbourg , La Conversion de Saint-Augustin de Fra Angelico (1395-1455)

Cette tempura sur bois, réalisée vers 1430 par le peintre et moine italien Fra Angelico (artiste majeur du Quattrocento florentin) est un fragment d'une composition bien plus vaste, démembrée à la fin du XVIIIe siècle ou au début du XIXe pour être vendue par morceaux. Elle est aujourd'hui éparpillée de par le monde. Cette Conversion de Saint Augustin prend dès lors une dimension particulière, celle de l'exception. Réalisée à une période charnière, entre la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance, le tableau est marqué par des traits stylistiques propres aux deux périodes : l'absence de cohérence volontaire dans les proportions pour mieux magnifier les figures, et néanmoins un début de perspective. Il fait partie des chefs-d'œuvre de la collection Thomas Henry à Cherbourg.

À Rennes, Le nouveau-né de Georges de La Tour (1593-1652)

C'est sans doute l'œuvre la plus connue de Georges de La Tour. Cette huile sur toile, peinte vers 1648, représentant la nativité, est un véritable chef d'œuvre du clair-obscur, dans la droite lignée des principes stylistiques du Caravage. Ombres et lumières se jouent de l'intimité de la scène grâce à une bougie quasi invisible, tenue par Saint-Anne. Cette invisibilité lumineuse participe au mystère de la scène : celui du miracle de la naissance.

À Cagnes-sur-Mer, Portrait de Suzy Solidor de Tamara de Lempicka (1898-1980)

C'est le portrait le plus célèbre de Suzy Solidor, peint en 1933 par Tamara de Lempicka. Toutes deux icones des Années Folles, l'une reine de la nuit, l'autre femme peintre démontrant un talent empreint de cubisme, elles revendiquent également leur bisexualité. Ce sont des femmes libres. Des femmes du nouveau siècle ! De Lempicka affirme son style et marquera la génération Art Déco. Aujourd'hui encore, elle reste source d'inspiration pour de nombreuses femmes. Pionnière elle fut. C'est sans doute pour cela que son portrait de Suzy Solidor fut choisi pour l'affiche de l'exposition Pionnières, artistes dans le Paris des Années Folles, présentée au Musée du Luxembourg à Paris en 2022.

À Tours, La résurrection d'Andrea Mantegna (1431-1506)

Cette tempera sur bois réalisée en 1459 est l'une des rares œuvres de l'Italien Andrea Mantegna exposée en France. C'est l'un des éléments du retable de la basilique San Zeno, l'église principale de Vérone, commandé au tout jeune Mantegna qui s'imposait déjà comme l'un des principaux représentants de la Renaissance d'Italie du Nord. Dérobé par les troupes napoléoniennes en 1797, il fut rendu en 1815, exception faite de trois panneaux remplacés par des copies. Les originaux sont conservés en France : La Crucifixion au musée du Louvre, La Prière au Jardin des Oliviers et La Résurrection au musée des Beaux-Arts de Tours.

À Narbonne, Vierge dans la gloire du Tintoret (1518-1594)

Peintre de la Renaissance italienne associé au mouvement de l'école vénitienne, Le Tintoret affiche très tôt la dimension maniériste de son style, très présente dans Vierge dans la Gloire, huile sur toile peinte vers 1580. Maître de la perspective, décorateur monumental, il surprend par l'audace et l'énergie de son coup de pinceau. Une audace qui fera de lui le précurseur du style baroque tant ses figures et ses gestes sont dramatiques.

À Nantes, Portrait de Madame de Senonnes de Jean-Dominique Ingres (1780-1867)

Portraitiste prolifique, Ingres s'adonne pourtant à contre-cœur à cet art ; il lui préfère la peinture d'histoire. Comble de l'ironie, il devient le peintre préféré de la haute société du Second Empire dont il sait magnifier les visages et les poses. Le peintre joue le plus souvent entre réalisme et idéalisme. Dans le Portrait de Madame Senonnes, l'un de ses plus célèbres, peint en 1814, tout semble de prime abord réaliste. Pourtant, Ingres allonge le corps ; le bras droit semble trop long, l'ovale du visage est quasi parfait, le tout pour former une courbe, douce et apaisée. À l'instar de sa Grande Odalisque, il idéalise le modèle. Dès lors, le mensonge s'immisce...

À Pau, Pasie cousant dans le jardin de Bougival de Berthe Morisot (1841-1895)

Célébrée tout récemment au Musée Marmottant à Paris, Berthe Morisot fait partie de ces femmes qui côtoient les grands peintres de l'époque et participe à la révolution picturale des styles dans l'ombre de ces derniers. C'est pourtant elle qui cofondera le mouvement impressionniste avec Manet, Cézanne, Degas, Pissarro... Pasie cousant au jardin de Bougival, huile sur toile peinte en 1881, a été présentée à la septième exposition du jeune mouvement impressionniste. La lumière et les couleurs exceptionnelles de l'œuvre ne manquèrent pas de surprendre les visiteurs de l'époque. Rendre hommage à cette artiste d'exception au moment où l'on célèbre les 150 ans de l'impressionnisme partout en France était une évidence.

À Colmar, Nu au châle bleu de Suzanne Valadon (1865-1938)

Elle a côtoyé les plus grands (Renoir, Degas, Toulouse-Lautrec, Derain, Picasso...) mais fut elle aussi une grande artiste. Femme parmi les hommes. À l'époque, si rare de pouvoir vivre de son art quand on est du « sexe faible ». Réhabilitée depuis, Suzanne Valadon a été présentée dans le cadre d'une grande rétrospective exposée au Centre Pompidou Metz en 2023 et au Musée des Arts de Nantes en début d'année. Nu au châle bleu (huile sur toile peinte en 1930) appartient à la période dite de maturité par le trait pictural de Valadon, mais également parce qu'âgée de 50 ans, la notoriété de l'artiste devient internationale dès la fin des années vingt.

À Ajaccio, Vierge à l'enfant de Giovanni Bellini (1425-1516)

Figure emblématique de la Renaissance italienne, Giovanni Bellini commence aux environs de 1460 une série de Vierges à l'enfant, l'un des thèmes les plus caractéristiques de son œuvre. La tempura sur bois présentée au musée des beaux-arts d'Ajaccio est tout à fait exceptionnelle. Réalisée entre 1470 et 1475, elle saisit par la finesse des traits et des détails qui rend à la scène un naturel troublant. Inspiré par l'art byzantin, Bellini est parfaitement reconnaissable par ses fonds or et les traits de la Vierge et de Jésus empreints de douceur et d'humanité. Souvent de petite taille car commandités par des privés, ces Vierges à l'enfant étaient placées dans l'intimité d'une chambre. Mais c'est aussi en raison de leur petit format que ces œuvres ont été volées à plusieurs reprises. C'est le cas de Vierge à l'enfant du musée Pesch, dérobée en 2011 mais fort heureusement retrouvée en 2016.

À Lons-le-Saulnier, Le massacre des Saints-Innocents de Pieter Brueghel le Jeune (1564-163)

Fils aîné de Pieter Breughel l'Ancien, Pieter Breughel le Jeune, avant d'être connu pour ses thèmes sur les incendies, fut longtemps l'imitateur de son père, voire son plus grand copieur. Une façon de poursuivre l'œuvre breughélienne familiale. À la demande de collectionneurs, il réalisera dès 1593 un certain nombre de copies, dont Le Massacre des Saint-Innocents. On dénombre 14 copies à ce jour.

À Aix-les-Bains, Les Danseuses Mauves d'Edgar Degas (1834-1917)

Sur les hauteurs d'Aix-les-Bains se tient le Musée Faure, riche d'un ensemble d'œuvres remarquables, dont une trentaine de sculptures de Rodin et une collection de peintures impressionnistes signées Renoir, Pissarro, Bonnard, Cézanne, Sisley... Parmi elles, un pastel d'Edgar Degas, « Danseuses Mauves », exécuté en 1880. Fasciné par l'univers de l'opéra, l'artiste s'y consacrera pendant une longue période, laissant un témoignage inédit de la

réalité des danseuses dans les coulisses. Cette œuvre marque le début de l'utilisation du pastel par Degas, dont la vue ne cessera de décliner jusqu'à la fin de sa vie.

