Ces tendances de consommation qui vont survivre au Covid en 2021

Quelles traces le Covid-19 va-t-il laisser dans le quotidien ? D'ores et déjà, 92% des Français disent avoir changé leurs habitudes de consommation, selon la dernière étude de l'Observatoire E.Leclerc des nouvelles consommations publiée en septembre et réalisée en ligne à l'été 2020.

"Pour préserver la planète, note l'étude, les Français sont [...] prêts à agir au quotidien et bouleverser leurs habitudes, notamment en achetant plus de produits frais (57%), en consommant plus de produits locaux (55%), en privilégiant des fruits et légumes de saison (54%) ou encore en réduisant leur consommation de produits emballés dans du plastique (49%)."