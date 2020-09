La Covid-19 va-t-elle bousculer les habitudes de consommation en France ?

Les Français vont-ils dépenser l'épargne accumulée durant la crise sanitaire (près de 80 milliards d'euros d'après un décompte de la Banque de France fin juillet) ? Et, si oui, vont-ils consommer autrement ? Pour l'heure, rien n'est moins sûr, avec 50% des Français qui estiment que la pandémie n'a eu et n'aura aucun impact sur leurs habitudes de consommation, selon un sondage commandé par l'entreprise Tomra à l'institut Kantar et réalisé auprès de 4.000 personnes dans 4 pays européens (France, Royaume-Uni, Allemagne, Norvège).

La proportion est quasiment la même en Norvège (51%), tandis que chez les voisins allemands, cette certitude sur l'impact nul augmente sensiblement (63%). Au Royaume-Uni, c'est l'inverse : près des deux tiers des répondants disent observer et anticiper un changement de comportement dans leurs habitudes de consommation, à cause de la Covid-19.