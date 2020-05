Circuits courts, recyclage... 14 solutions consensuelles pour le monde d'après

"Il ne s'agit pas d'une étude, mais d'une mobilisation".

Ainsi Axel Dauchez, président de Make.org, résume le sens de la consultation publique lancée le 10 avril par la plateforme avec six autres organisations: la Croix-Rouge française, le WWF France, le Groupe SOS, Unis-Cité, La Meute d'amour et le Mouvement UP. L'objectif est, en effet, aussi clair qu'assumé: identifier, parmi les nombreuses idées qui circulent pour sortir par le haut de la crise liée au Covid-19, celles qui non seulement mobilisent le plus les Français, mais qui dégagent aussi un consensus.

Des "points communs" importants car susceptibles non seulement d'"être opérants", en suggérant des voies d'action potentiellement réussies, mais aussi, malgré les clivages apparents, de "permettre une reconciliation de la société" , explique Alex Dauchez.

Une forte envie de participer à la réflexion

Or les résultats, publiés le 28 mai, confirment qu'un consensus sur lequel s'appuyer existe. Tout d'abord sur l'envie partagée par les Français de participer à la réflexion autour de la question ouverte qui leur était posée: "Comment inventer tous ensemble le monde d'après?". Quelque 165.000 personnes, représentatives de toutes les régions et de toutes les tranches d'âges, y ont répondu, soit en formulant directement 20.000 propositions, soit en exprimant leur avis via 1,7 million de votes sur les idées d'autrui.

"Le taux de proposition à été dix fois supérieur à celui habituel de notre plateforme", note Axel Dauchez.

Mais un consensus existe aussi sur le fond, notamment sur trois sujets plébiscités par les Français: l'alimentation, l'environnement et les politiques économiques, qui inspirent une dizaine de solutions considérées comme prioritaires. Trois autres thèmes, incarnés par autant de propositions, semblent aussi mettre d'accord une large partie de la population: l'éducation, la santé et la démocratie.

Circuits courts et agroécologie

Deux idées concernant l'alimentation émergent particulièrement de la consultation. Les participants souhaitent "favoriser la consommation locale et les circuits de proximité": des modèles de distribution que le chamboulement des chaînes d'approvisionnement traditionnelles a mis en valeur pendant le confinement, et que de nombreux Français voudraient à présent pérenniser.

Lire: Agriculture: la crise conforte le modèle, plus résilient, des circuits courts

L'inquiétude...