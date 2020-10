115 millions d'euros supplémentaires pour soutenir la culture face à la crise

Outre l'annonce par le Premier ministre Jean Castex ce jeudi 22 octobre du passage de 38 nouveaux départements sous couvre-feu à partir de ce samedi et le lancement de la nouvelle mouture de l'application StopCovid - désormais baptisée Tous Anti-Covid - la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a dévoilé de nouvelles aides pour ce secteur fortement touché par ces derniers mois de crise et encore plus récemment par le couvre-feu.

« 115 millions d'euros au total vont être injectés pour soutenir le spectacle vivant et la culture », a déclaré la ministre, rappelant que les entreprises de ce secteur - 80.000 en France, majoritairement des TPE et PME selon les chiffres 2018 du gouvernement - étaient « éligibles aux fonds de solidarité, aux exonérations de charge sociale, à l'activité partielle lorsqu'elle est nécessaire, au prêt garanti par l'État ainsi qu'à toutes les mesures d'accompagnement » déjà mises en place.

85 millions pour le spectacle vivant

Roselyne Bachelot a présenté les « mesures d'aides spécifiques complémentaires » décidées par le gouvernement « pour ne pas que le secteur culturel s'effondre ». Le spectacle vivant est particulièrement concerné puisque les rideaux doivent se baisser chaque jour à 21h au plus tard dans les territoires concernés par le couvre-feu.

Ainsi, pour le spectacle vivant musical, le fonds de sauvegarde et le fonds de compensation seront dotés de 55 millions d'euros complémentaires, dont 3 millions destinés particulièrement aux auteurs. Concernant les autres champs du spectacle vivant, notamment le théâtre, une enveloppe complémentaire de 20 millions d'euros sera mise en œuvre « pour accompagner le secteur privé comme le secteur subventionné, y compris les auteurs », a précisé Roselyne Bachelot.

Enfin, 5 millions d'euros supplémentaires seront octroyés au fonds d'urgence spécifique et temporaire de solidarité aux artistes et techniciens du spectacle qui n'entraient dans aucun autre dispositif. Son montant passe de 5 millions à 10 millions d'euros.

Les cinq premiers millions d'euros, annoncés dès l'ouverture de ce fonds mi-septembre, ne sont donc pas nouveaux. Ce sont ainsi 80 millions d'euros supplémentaires réellement débloqués pour le spectacle vivant, et non pas 85 millions comme exposé par la ministre.

30 millions pour le cinéma

Le gouvernement a aussi décidé de débloquer des fonds supplémentaires pour le secteur du cinéma. « Avec le couvre-feu les deux séances du soir de 20h et de 22h ne peuvent plus se tenir. Or, ces deux séances représentent la moitié du chiffre d'affaires des salles. Notre objectif est de faire en sorte que les cinémas ne ferment pas, que le public puisse continuer à aller voir des films », a expliqué Roselyne Bachelot.

Si le maintien des prochaines sorties de films ne dépend pas du gouvernement, l'exécutif a pris quatre nouvelles mesures pour un total de 30 millions d'euros supplémentaires pour le secteur. À savoir, « la création d'un complément de prix sur chaque billet en zone de couvre-feu pris en charge par l'État et reversé aux distributeurs, un bonus renforcé du soutien automatique généré par les distributeurs pendant les 6 semaines de couvre-feu, le doublement du barème normal du soutien automatique pour les producteurs sur cette même période jusqu'à 1,5 million d'entrées. Le fonds de compensation des pertes des exploitants sera parallèlement réabondé afin de tenir compte de la perte supplémentaire de chiffre d'affaires que représente le couvre-feu pour les salles de cinéma », a détaillé la ministre.

Interrogé hier sur BFMTV à la suite de ces annonces, le président de la Fédération Nationale des Cinémas Français Richard Patry s'est dit « content » de la prise de conscience du gouvernement « que les salles doivent rester ouvertes ». « Si c'est assez ou pas assez (ndlr : le montant des nouvelles aides), ce n'est pas le débat ».

Le vrai problème selon lui était d'aider la filière pour que des films restent à l'affiche, ce que prévoit les nouvelles mesures à ses yeux. « S'il y a des films, je suis certain que nos concitoyens continueront d'aller au cinéma comme c'était le cas la semaine dernière où il y a eu près de 2 millions de spectateurs dans les salles ». D'après la fédération, la fréquentation des salles obscures s'est réduite de 50% à 70% ces derniers mois à cause de la crise.

Dans le plan France Relance dévoilé début septembre, le gouvernement avait déjà annoncé consacrer une enveloppe de deux milliards d'euros pour la culture, secteur qui représente 2,3% du PIB national (chiffres de 2018). Cette somme « permettra de soutenir le patrimoine dans les territoires, de favoriser la reprise du spectacle vivant et la reconquête de notre modèle de création, ainsi que de consolider nos grandes filières économiques culturelles », peut-on lire sur le site du gouvernement.

