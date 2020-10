StopCovid devient Tous Anti-Covid : nouveau look pour une nouvelle vie ?

Enterrée par le gouvernement, ressuscitée par le président. L'application de traçage numérique des contacts StopCovid, globalement considérée comme un échec cuisant, fera peau neuve dès le 22 octobre pour espérer séduire enfin le public. Lors de son allocution télévisée mercredi soir, au cours de laquelle il a annoncé un couvre-feu, Emmanuel Macron a révélé que le lifting de StopCovid va même s'étendre à son nom, puisque l'application est rebaptisée Tous Anti-Covid.

"L'application n'a pas marché. On n'a pas réussi à en faire un outil pour les gens", a regretté le chef de l'Etat lors de son interview télévisée sur TF1 et France 2. "Donc depuis plusieurs semaines, j'ai demandé aux équipes de complètement reconfigurer les choses".

Effectivement, StopCovid, sous sa forme actuelle, a été installée plus de 2,6 millions de fois depuis début juin, mais un million de personnes l'ont désinstallée. Cela fait donc que l'application compte seulement 1,6 million d'utilisateurs actifs, soit bien moins que les applications britanniques et allemandes, téléchargées respectivement 16 et 18 millions de fois. Or, si la plupart des personnes que l'on croise n'ont pas téléchargé l'application, le dispositif est inefficace... Et...