A 5,5% en 2021, le FMI révise à la baisse la croissance française

La persistance du virus freine la reprise. Selon les dernières projections du Fonds monétaire international rendues publiques ce mardi 19 janvier, la croissance du produit intérieur brut (PIB) devrait accélérer de 5,5% en 2021. A l'automne, l'institution basée à Washington anticipait une hausse du PIB de 6%. Les économistes soulignent que "la France est l'un des pays les plus touchés au monde". La multiplication des nouveaux variants et le renforcement des mesures d'endiguement ont amené le fonds a révisé à la baisse ses prévisions. La plupart des conjoncturistes tablent désormais sur un retour de la croissance à partir du second semestre 2021. A l'échelle européenne, la détérioration des règles sanitaires ont obligé les autorités de la plupart des pays à durcir leurs mesures de restrictions. Si la campagne de vaccination laisse entrevoir le bout du tunnel dans les milieux économiques et financiers, les différents problèmes de logistique et d'approvisionnement engendrent déjà des embouteillages dans les centres de vaccination.

