Acte 23 : tensions place de la République

Réunies pour lancer un nouvel "ultimatum" à Emmanuel Macron, plusieurs milliers de personnes s'étaient rassemblées dans la matinée à Bercy, dans le sud-est de la capitale, avant de s'élancer vers midi en direction de la place de la République. Le Ministère de l'intérieur a comptabilisé 9 600 manifestants à 14 heures dans toute la France à l'occasion de l'acte 23 des Gilets jaunes, contre 7.500 la semaine dernière. L'essentiel des manifestants ont été recensés à Paris (6.700, contre 1.300 la semaine dernière).

De premières échauffourées ont éclaté en début d'après-midi près de Bastille et se poursuivent aux abords de République par un face-à-face tendu entre manifestants et forces de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogènes et ont procédé à plusieurs charges devant un restaurant McDonald's, parfois munies de lanceurs de balles de défense.

A 16 heures, la police avait procédé à Paris à 137 interpellations et plus de 14.000 contrôles préventifs.

Plus de 60.000 policiers et gendarmes sont mobilisés dans tout le pays. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, qui a fait un "point sur la situation" lors d'un déjeuner samedi à l'Elysée avec Emmanuel Macron, avait mis en garde vendredi contre le retour des casseurs.