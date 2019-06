Assurance-chômage : le directeur de l'Unédic sur le départ

Le directeur général de l'Unédic, Vincent Destival, passera la main en septembre prochain, a annoncé vendredi le gestionnaire de l'assurance-chômage, juste avant la présentation d'une réforme de ce régime par l'exécutif. "Il quittera ses fonctions à la rentrée de septembre, au moment où se finalise le processus de réforme de l'assurance chômage initié en 2017", selon le communiqué du bureau de l'Unédic.

Un départ prévu depuis plusieurs mois

"Ce départ est mûri depuis plusieurs mois", a-t-on précisé à l'Unédic sans plus de détails. Le nom de son successeur n'est pas connu. L'intérim sera assuré en septembre par Pierre Cavard, directeur des études et des analyses de l'Unédic, a précisé l'organisme.

M. Destival avait rejoint l'Unédic en 2010 après avoir été directeur général adjoint de l'Afpa (Association pour la formation professionnelle des adultes) entre 2004 et 2010. Il a été auparavant directeur général adjoint chargé de la formation professionnelle et de l'apprentissage au conseil régional des Pays de la Loire entre 1999 et 2004.

Il est diplômé de l'École polytechnique et de l'École nationale de la statistique et de l'administration économiques. L'Unédic est géré de manière paritaire entre représentants des employeurs et des salariés. La présidence est tournante tous les deux ans et elle est assurée par Patricia Ferrand (CFDT) depuis janvier 2018.

