AuRA, Bourgogne-Franche-Comté, PACA : les régions où les décès ont le plus augmenté

FOCUS DATA. Avec 90% de décès en plus, entre début mars et fin avril 2020 par rapport à la même période en 2019, l'Ile-de-France a été la plus frappée par la première vague de l'épidémie de Covid-19. Avec la deuxième vague, marquée aussi par les vacances et les déplacements des Français, ce sont d'autres régions qui ont connu une accélération des décès. Sur l'ensemble du territoire, l’épidémie a engendré 53.900 morts de plus en 2020 qu’en 2019.