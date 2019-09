Baisse du chômage : "on en a encore sous le pied" (Muriel Pénicaud)

La tendance à la baisse du chômage "va continuer" au cours des prochains mois, à condition qu'il n'y ait pas de "changement de la donne macroéconomique" susceptible de peser sur la croissance française, a pronostiqué dimanche la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, sur BFM TV.

"On en a encore sous le pied", a estimé Mme Pénicaud. Pour elle, "cette tendance à la baisse, sur les mois qui viennent, elle va continuer, (...) sauf s'il y avait un changement de la donne macroéconomique mondiale", a-t-elle nuancé, faisant référence notamment au risque de "guerre commerciale" et en particulier aux tensions entre les Etats-Unis et la Chine.