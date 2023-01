Budget : la Cour des comptes pousse à la fin du « quoi qu'il en coûte» pour 2023

« Le "quoi qu'il en coûte" doit prendre fin en 2023 ». Après avoir injecté des milliards d'euros dans l'économie pour venir en soutien aux entreprises et aux ménages, l'Etat va devoir se serrer la ceinture, a asséné le président de la Cour des comptes Pierre Moscovici lors de ses voeux à la presse ce mercredi 18 janvier. « Notre niveau de préoccupation est élevé sur les finances publiques [...] Nous avons dépensé beaucoup d'argent de façon légitime. La Cour des comptes a été compréhensive sur le "quoi qu'il en coûte". Il fallait sauver des vies et l'économie. Nous constatons que certaines dépenses qui n'avaient pas de rapport avec la crise ont tendance à devenir structurelles. Nous pensons que la sortie du "quoi qu'il en coûte", qui n'a pas été mise en oeuvre en 2022, doit être à l'agenda en 2023, » a-t-il déclaré devant les journalistes.

Pour rappel, la dette publique brute s'élève à 113,1% du produit intérieur brut (PIB) à fin 2022 selon Eurostat, soit 2.916 milliards d'euros. Selon ce ratio, la France est en cinquième position dans la zone euro derrière la Grèce (188% du PIB), l'Italie (152%), le Portugal (123%) et l'Espagne (116%).« Nous sommes entrés dans la crise avec des niveaux élevés de déficit structurel et de dette, et les mesures mises en œuvre pendant la crise n'ont fait que détériorer cette situation, » a-t-il ajouté. En décembre dernier, le taux d'emprunt de l'Etat Français a dépassé la barre symbolique des 3% sonnant l'alerte dans les milieux financiers. « Le taux à 10 ans a ainsi augmenté de près de 250 points de base depuis le début de l'année 2022 » a souligné l'ancien ministre de l'Economie.

Revue des dépenses publiques : la Cour des comptes tacle le flou du gouvernement

Le gouvernement a prévu de mettre en oeuvre une revue des dépenses publiques dans les semaines à venir. Lors d'une récente réunion avec la presse économique, le ministre des Finances Bruno Le Maire a insisté fortement sur l'organisation des assises des dépenses publiques au printemps. « La revue des dépenses publiques va consister à rencontrer chaque ministère pour voir quelles sont les baisses possibles de dépenses publiques. Nous allons convoquer le responsable des administrations publiques dès le mois de février, » a-t-il expliqué.

Lire aussiIndustrie verte, retraites, fiscalité : les chantiers périlleux de Bruno Le Maire en 2023

Sans surprise, l'ancien commissaire européen, gardien de l'orthodoxie budgétaire, a salué cette initiative. « La mise en place de la revue annuelle des dépenses paraît plus que nécessaire. Il faut faire de l'efficience de la dépense publique une priorité. » Mais Pierre Moscovici a taclé le flou du gouvernement. « Pour que cette revue marche, il faut un calendrier et une méthode [...] La trajectoire de baisse des dépenses publiques n'est pas assez ambitieuse. »

Il a enfin mis en cause les prévisions de croissance du PIB présentées dans le PLF 2023 à 1%.« Cette projection reste supérieure à celle du consensus des économistes. La prévision du gouvernement est optimiste. » Lors de ses voeux à la presse, Bruno Le Maire n'a d'ailleurs pas repris ce chiffre mais parle désormais « d'une croissance positive. »

Moscovici favorable à une réforme sur les retraites

A la veille d'une mobilisation importante contre la réforme des retraites, le premier président de la juridiction a rappelé que son institution « était favorable à une réforme. A moyen terme, le système des retraites va connaître des problèmes de financement. Nous estimons que l'option de l'allongement de la durée de travail était la bonne. En revanche, nous n'avons pas d'opinion sur l'âge. »

Le Haut conseil des finances publiques rattaché à la Cour doit rendre un avis la semaine prochaine sur le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale prévu pour la réforme. Ce véhicule budgétaire très contesté doit être présenté en conseil des ministres le lundi 23 novembre prochain.

La Cour des comptes va plancher sur l'adaptation et l'atténuation du changement climatique en 2023

Parmi les autres chantiers prioritaires évoqués par Pierre Moscovici figurent la transition environnementale. « En 2023, nous allons travailler sur l'adaptation au réchauffement climatique et l'atténuation. Nous avons tout un programme de travail sur ce sujet jusqu'en 2025. Les deux volets adaptation et atténuation sont indispensables, » a-t-il déclaré. La juridiction doit remettre prochainement au Sénat un rapport sur l'adaptation du nucléaire au changement climatique et un autre sur la gestion quantitative de l'eau.

La multiplication des records de températures l'été dernier et l'allongement des périodes de canicule ont eu des conséquences importantes sur la santé, la démographie et l'économie hexagonale. La Cour a donc décidé de prendre à bras le corps ce sujet impérieux.

Mais les investissements publics nécessaires à la transition vont nécessiter des dépenses budgétaires colossales évaluées à plusieurs milliards d'euros selon plusieurs économistes. Sur ce point, la position de la Cour sur une gestion à l'équilibre des dépenses et des recettes de l'Etat est délicate.

Lire aussiUrgence climatique: Jean Pisani-Ferry préconise d'investir 70 milliards d'euros d'ici 2030