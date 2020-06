Budget : les députés du 9e groupe veulent faire contribuer "les très hauts revenus et les multinationales"

(Crédits : DR)

À la veille de la présentation par le gouvernement du troisième projet de budget rectificatif, les élus du nouveau groupe "Ecologie Démocratie Solidarité" (Villani, Batho...) entendent proposer notamment une "contribution exceptionnelle des plus aisés" qui permettrait de dégager 750 millions d'euros d'ici 2022. Des mesures de soutien au secteur ferroviaire, pour les travailleurs indépendants ou encore les jeunes (cf. les stages de moins de deux mois non rémunérés) seront aussi sur la table. Mais d'autres mesures de fiscalité, qui toucheraient multinationales et sociétés d'assurance, pourraient rapporter encore plus.