Comment l'État veut relancer les exportations malgré la pandémie

L'onde de choc continue de faire trembler l'économie française. Alors que le virus se propage en Europe depuis près d'un an, les entreprises exportatrices françaises peinent à sortir de leur torpeur. A la veille du week-end dernier, le Premier ministre Jean Castex a de nouveau annoncé de nouvelles mesures de restriction relatives à l'ouverture des surfaces commerciales de plus de 20.000 mètres carrés et à la fermeture des frontières avec des pays extérieurs à l'Union européenne.

Face à ce nouveau coup dur, le gouvernement a décidé de maintenir son événement intitulé Bercy France export ce mardi 2 février. Cette année, les annonces et discussions organisées par la direction générale du Trésor seront principalement tournées vers "la relance verte". L'urgence climatique oblige les autorités à revoir leur stratégie alors que le commerce mondial est régulièrement pointé par les scientifiques et les ONG pour son rôle jugé néfaste dans le réchauffement climatique. Avant cela, le gouvernement veut réaffirmer son soutien à l'appareil exportateur français plongé dans un brouillard épais.

Entre urgence et relance, le dilemme périlleux du...