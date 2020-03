Coronavirus : 33 personnes décédées en France selon un dernier bilan

L'épidémie de coronavirus a causé 33 décès et 1.784 personnes ont été contaminées au total en France, soit 372 cas supplémentaires et la plus forte augmentation en 24 heures, a annoncé mardi soir le ministère de la Santé.

Parmi les malades, 86 sont dans un état grave, a précisé Jérôme Salomon, directeur général de la Santé lors de son point de presse quotidien.

Sur son territoire, la France renforce la riposte au coronavirus et la mobilisation des personnels de santé en estimant que le pire de l'épidémie, qui touche désormais le gouvernement, est encore à venir.

"Nous sommes au tout début de cette épidémie", a insisté Emmanuel Macron qui s'est rendu dans la journée au centre d'appel (15) du Samu de l'hôpital parisien Necker-Enfants malades, qui reçoit environ 6.000 appels par jour, le double qu'en temps normal.

"Nous avons anticipé, nous sommes préparés", a-t-il voulu rassurer.

Pour le ministère de la Santé, la France est toujours au "stade 2" de l'alerte, renforcé dans "certains départements où le virus circule et progresse avec beaucoup d'intensité".

Le chef de l'Etat a aussi annoncé la mobilisation de la "réserve sanitaire", composé des personnels de santé éventuellement en retraite ou vacants, "y compris des étudiants en médecine".

Par un communiqué de leurs Ordres respectifs, qui font valoir "un contexte de forte tension pour le système de santé", médecins et infirmiers sont également conviés à rejoindre la réserve sanitaire pour lutter contre l'épidémie.

Sont concernés les professionnels en retraite depuis moins de cinq ans ou disponibles suite à une cessation d'activité.

1.000 tests de dépistage par jour

De même, environ 1.000 tests de dépistage du coronavirus sont pratiqués chaque jour, précise le ministère. Pour augmenter les capacités, le gouvernement a autorisé par arrêté, dimanche, les laboratoires de ville à tester les patients suspectés.

Le syndicat des biologistes a d'ailleurs réclamé aux autorités des "masques de protection FFP2, mais aussi des masques chirurgicaux indispensables pour prendre en charge les patients à risque" et qui font défaut aux établissements.

Pour freiner au maximum la propagation du virus, outre la fermetures des écoles dans les régions les plus touchées, tous les rassemblements de plus de 1.000 personnes sont interdits en France, en plein air comme en milieu clos. Cette interdiction court jusqu'au 15 avril, selon l'arrêté paru au Journal officiel.

