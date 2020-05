Coronavirus : nouvelle baisse des hospitalisations en France

C'est une nouvelle baisse. Le nombre de personnes hospitalisées en France pour des infections au COVID-19 et celui des patients admis en services de réanimation ont encore diminué en l'espace de 24 heures, a annoncé dimanche la Direction générale de la santé (DGS).

Selon ces chiffres, les hôpitaux français accueillent ce dimanche 14.322 malades contaminés (-58 par rapport à samedi), dont 1.319 (-42) en services de réanimation. Le coronavirus a tué 18.475 personnes en France en milieu hospitalier, dit encore le communiqué de la DGS.

Santé publique France a annoncé ensuite que le pays a enregistré un total 151.753 cas confirmés de contaminations au coronavirus (soit 257 de plus que la veille). De même source, on évalue à 28.802 le nombre de décès depuis le début de l'épidémie, soit 35 de plus que la veille. Cette variation ne concerne que les morts constatées à l'hôpital.