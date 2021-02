COVID-19 en 24h : médecins libéraux, dette publique européenne, Dunkerque...

(Crédits : POOL)

L'isolement des personnes contaminées par le Covid passera de sept à dix jours à compter de lundi, a annoncé jeudi le ministre de la Santé Olivier Véran, pour faire face aux risques posés par les variants, plus contagieux. Dans le même temps, le ministère de la Culture tente de lâcher du lest pour les festivals prévus cet été. Voici le graphique et les informations éclairantes de ces dernières 24 heures à suivre sur l'actualité Covid, en France et dans le monde.