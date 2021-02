Covid-19 en 24h : Pfizer, dette des entreprises, relance corse...

Lors d'une conférence de presse organisée aujourd'hui à Mexico aux côtés du président mexicain, le président argentin a appelé l'ONU à garantir un accès mondial aux vaccins. (Crédits : DR)

Alors que les campagnes de vaccination s'accélèrent dans les pays développés, une centaine de pays n'ont toujours pas accès aux vaccins. Face à cette situation, l'Argentine et le Mexique appellent l'ONU à garantir l'accès mondial. Voici le graphique et les informations éclairantes de ces dernières 24 heures à suivre sur l'actualité Covid, en France et dans le monde.