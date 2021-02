COVID-19 en 24h : AstraZeneca en entreprise, Sanofi, passeport de vaccination...

Air New Zealand va tester un passeport de transport numérique afin de permettre aux compagnies aériennes et aux autorités frontalières d'accéder aux renseignements liés au Covid, a annoncé la compagnie aérienne.

Alors qu'une partie des Alpes-Maritimes va être reconfinée de manière localisée et que le variant anglais progresse dans le Nord de la France, la pandémie semble repartir à la hausse dans certaines zones de l'Hexagone. Une lueur d'espoir toutefois : dès jeudi, la vaccination sera autorisée en entreprise pour les personnes à risque. Sanofi vient, lui, d'annoncer qu'il va aider à produire un vaccin de l'un de ses concurrents. Voici le graphique et les informations éclairantes de ces dernières 24 heures à suivre sur l'actualité Covid, en France et dans le monde.