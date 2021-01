COVID-19 en 24h : PGE non-remboursés, certificat de vaccination, retards de livraisons…

L'INFO À SUIVRE - Sanofi fabricant des vaccins de ses concurrents ?

Sanofi, qui travaille au développement de deux vaccins mais ne sera pas en mesure d'en proposer un avant la fin 2021, pourrait-il mettre d'ici-là à disposition ses chaînes de production pour fabriquer des vaccins d'autres groupes pharmaceutiques ? La ministre déléguée à l'Industrie Agnès Pannier-Runacher a en tout cas indiqué le lui avoir demandé.

« On est en train de regarder avec eux, et eux regardent avec d'un côté BioNTech et de l'autre côté Janssen si c'est possible », des laboratoires « avec lesquels il y a le plus de chance d'y arriver », a-t-elle déclaré.

Sans citer aucun nom de laboratoire, Sanofi, interrogé par l'AFP, a indiqué qu'il « évalue en particulier la faisabilité technique d'effectuer temporairement certaines étapes de fabrication pour soutenir d'autres fabricants de vaccins Covid-19 », en soulignant qu'il s'agissait « à ce stade » d'« une réflexion encore très préliminaire ».

LE CHIFFRE - Entre 5% et 10% de PGE non remboursés

C'est la crainte de Philippe Brassac, président de la Fédération bancaire française. « On estime entre 5 et 10% les entreprises qui aujourd'hui pensent que ce sera difficile pour elles in fine de rembourser les PGE », a-t-il déclaré sur Radio Classique. Soit un montant d'environ six milliards d'euros, a-t-il indiqué, tout en précisant que ces chiffres sont à prendre avec prudence étant donné qu'« il y a beaucoup d'aléas ».

« Nous allons rentrer dans cette phase où les PGE sont remboursables, à partir d'avril, mai ou juin (...) nous allons voir dans quelques mois la réelle situation des entreprises », a ajouté celui qui est par ailleurs directeur général du groupe Crédit Agricole SA.

Il pense néanmoins que « compte tenu qu'une majorité des entreprises considèrent que leur situation financière est saine aujourd'hui, nous pourrions avoir probablement la moitié des PGE qui pourrait être remboursée la première année, au total les trois quarts en deux ans ».

Concernant le remboursement des PGE, le...