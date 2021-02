COVID-19 en 24h : soldes d'hiver, inflation, Amazon...

(Crédits : ANTONIO BRONIC)

« Une seule dose » de vaccin suffit pour les patients qui ont déjà eu la maladie, ont recommandé vendredi les autorités sanitaires françaises. Dans la course à la vaccination, le mesure permettrait aussi d'économiser un nombre important de doses face à l'approvisionnement incertain. Voici le graphique et les informations éclairantes de ces dernières 24 heures à suivre sur l'actualité Covid, en France et dans le monde.