Fermeture des grandes surfaces non alimentaires : "Les soldes sur Internet ne sauveront pas le business"

Ikea par exemple: "Nous avons dû fermer tous nos magasins hier matin, à part celui de Vélizy (au sud-ouest de Paris) et l'atelier de conception de Nice, qui ne sont pas concernés par la limitation de 20.000 m2", explique une porte-parole du groupe à l'AFP, confirmant une information du magazine spécialisé LSA. (Crédits : Heinz-Peter Bader)

Les professionnels ont encaissé un gros coup de bambou vendredi soir avec l'annonce d'une fermeture administrative portant sur tous "les commerces non alimentaires de plus de 20.000 mètres carrés de surface commerciale utile". Et la grogne monte notamment au sujet du calcul des surfaces: ainsi Gontran Thüring, délégué général du Conseil national des centres commerciaux (CNCC), évoque une "petite galerie commerciale de 3.000 m2 à Valenciennes, dans le Nord, qui doit rester fermée parce qu'elle est adossée à un hypermarché de 18.000 m2". "Cela devient extrêmement compliqué"